Caldo africano alle porte, ti serve un condizionatore: ecco le dritte per non sbagliare l’acquisto

Il caldo è ormai arrivato, e il condizionatore diventa un potente alleato. Ecco alcuni consigli per non sbagliare l’acquisto

Le temperature già sfiorano i 30 gradi in tutta Italia, il sole inizia a essere cocente e bisogna stare attenti a non uscire di casa durante le ore più calde. L’estate è arrivata! Bisogna stare molto attenti a come ci si comporta, perché azioni scellerate potrebbero portare a pesanti conseguenze per il nostro organismo.

Scegli abiti più leggeri, bevi molta acqua, tieniti lontano da situazioni che potrebbero compromettere la tua salute. Sono alcuni dei principali consigli che vengono dati quando l’estate si fa più intensa. Ma c’è un altro potente alleato che in situazioni critiche diventa fondamentale: il condizionatore in casa. Se ancora non ne hai acquistato uno, ecco alcuni consigli utili per non sbagliarti e scegliere quello giusto.

Come scegliere il giusto condizionatore in casa, ecco alcune dritte

Uno o più condizionatori in casa permettono di tenere fresche tutte le stanze, senza il fastidioso rumore del ventilatore e con la possibilità di godersi un ambiente vivibile a pieno. Ti basta installarli in posizioni strategiche e chiudere le finestre, così da garantire un ricircolo dell’aria evitando che entri il calore dell’esterno. Ma come fare se ancora non ne hai uno in casa? Ecco alcuni consigli utili.

Per prima cosa, scegli un modello di ultima generazione, così da poter godere di tecnologie all’avanguardia e di un’efficienza energetica maggiore. Chiedi se c’è la funzionalità di deumidificazione, che spesso è sufficiente per rinfrescare gli ambienti e consuma meno in bolletta.

Un altro parametro molto importante da tenere d’occhio riguarda le capacità di raffreddamento e la potenza del climatizzatore. Maggiori sono i valori in kW e Btu/h, migliore sarà l’efficienza dell’impianto. Se hai più ambienti da rinfrescare, ovviamente, valuta la possibilità di usare più climatizzatori multisplit da collegare ad una sola unità esterna.

Molto utili sono anche accessori come il timer per programmare lo spegnimento e l’accensione del climatizzatore e la tecnologia inverter, che permette ai condizionatori di non spegnersi quando si raggiunge la temperatura impostata ma di funzionare in maniera stabile. Infine, controlla che i fluidi refrigeranti siano a norma.

Devono esserci le denominazioni R410A, R134, R407C o R32, che è la migliore di tutte. Una volta aver valutato tutte queste opzioni, puoi scegliere il giusto condizionatore per la tua casa. Tieni conto anche del prezzo, considerando che puoi trovare tantissime offerte e promozioni in questo periodo, lanciate dalle principali catene di elettronica e di e-commerce.