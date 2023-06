Hai ricevuto una chiamata da Amazon Trading? Ora sei nei guai | Ecco cosa ti faranno

Se avete ricevuto una telefonata da Amazon Trading potreste essere in guai seri. Vediamo insieme cosa è successo.

Massima attenzione se avete ricevuto di recente una telefonata da parte di Amazon Trading: potreste essere finiti involontariamente in un grosso guaio. In questo articolo vi spieghiamo tutti i dettagli e cosa dovete fare.

Da mesi, a tutte le ore del giorno, molti di noi ricevono telefonate in cui a parlare è una voce registrata che propone di fare investimenti con Amazon, il colosso delle vendite online. Vengono proposti investimenti minimi – anche solo 200 euro – ma vengono garantiti rendimenti eccezionali in brevissimo tempo.

Se avete ricevuto una chiamata di questo tipo potreste essere finiti nei guai senza neanche saperlo. Si tratta dell’ennesima truffa a danno dei consumatori. E il peggio è che, nonostante questo genere di telefonate siano già state denunciate mesi fa dalla Consob -Commissione nazionale per le società e la Borsa – non si riesce in alcun modo a bloccarle perché usano sempre numeri diversi.

Chiamate da Amazon Trading: ecco di cosa si tratta

Un normale cittadino non riesce a stare tranquillo a nessuna ora nemmeno a casa propria. Prima a tormentarci c’erano le chiamate ossessive dei call center per proporci – persino di domenica mattina – di cambiare operatore telefonico o il fornitore di luce e gas. Senza dimenticare quelli che, il sabato sera alle 21, ci chiamavano per proporci l’acquisto dell’ultimo modello di aspirapolvere o di 100 litri di olio. Da qualche mese si sono aggiunte anche le chiamate di Amazon Trading per farci “investire” i nostri risparmi. Ma di cosa si tratta esattamente?

Queste chiamate sono niente altro che truffe e non c’entrano nulla con Amazon: sfruttano il nome del colosso statunitense per far cadere in trappola quante più persone possibile. Lo scopo è quello di acquisire i dati personali e il denaro di quelli che contattano attraverso un falso trading online. Infatti un chatbot – attraverso un nastro registrato – propone investimenti finanziari con un presunto acquisto di azioni Amazon.

Per rendere il tutto più accattivante si chiede all’utente una cifra iniziale minima e si promette un rendimento non inferiore del 35%. In pratica se una persona investisse 1000 euro, le viene promesso di riaverne indietro 1350 in pochissimo tempo, in una settimana addirittura. Naturalmente il denaro ottenuto non verrà mai investito ma verrà perso e rintracciare questi truffatori si sta rivelando, di fatto, impossibile.

Il problema di questo fenomeno e della sua diffusione sta nel fatto che le chiamate non sono né anonime né provenienti dall’estero ma arrivano da numeri di cellulare italiani. Pertanto un utente tende a rispondere e molti – soprattutto pensionati che vivono da soli – cadono in questa trappola e perdono migliaia di euro. Il consiglio, dunque, è riattaccare la cornetta e interrompere la telefonata non appena si sente la voce registrata.