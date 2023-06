Divorzio: controlla se è stato registrato, potresti avere una brutta sorpresa

Sicuri che il divorzio sia stato realmente registrato? Ecco cosa potrebbe succedere se non avete controllato bene.

C’è un modo per sapere se il divorzio è stato registrato o meno? Gli ex coniugi possono e devono sapere se è avvenuta l’annotazione della sentenza nei registri dello stato civile.

È possibile sapere se, dopo aver effettuato il divorzio, questo è stato registrato? La sentenza è stata notificata? Vediamo che cosa può succedere nel caso in cui questo non dovesse avvenire. Il divorzio è un istituto giuridico che consente ai coniugi di sciogliere il matrimonio per sempre. Cessano tutti gli effetti civili che il matrimonio fa acquisire, ma soltanto se questo è stato registrato. Dopo la sentenza ottenuta in Tribunale dai coniugi, la cancelleria invia la copia al Comune dove il matrimonio è avvenuto per annotare anche l’avvenuto divorzio. Ecco come verificare che questo venga fatto.

Divorzio registrato? Ecco come scoprire se è stato fatto e cosa fare in caso contrario: la procedura

Cosa accade dopo la sentenza di divorzio? Il matrimonio cessa e la cancelleria del Tribunale manda una copia dell’atto allo stato civile del Comune. Quest’ultimo registra il divorzio. È importante sapere che questo avviene solo se la sentenza passa in “giudicato”. Solo quando la sentenza viene annotata hanno effetto la cessazione di tutte le norme civili che il matrimonio porta con sé.

Quindi bisogna controllare che questo sia effettivamente stato fatto. È definitivo il divorzio quando passano poi 6 mesi dalla sua pubblicazione, cioè da quando viene depositato presso la cancelleria del Tribunale. Se invece non ci sono appelli lo può diventare in 30 giorni. Solo quando diventa intoccabile viene poi trasmessa all’ufficio dello stato civile del Comune.

Come fare quindi per accertare che l’ufficio anagrafe abbia registrato la comunicazione di divorzio? Uno dei due ex coniugi deve accertarlo chiedendo un rilascio del certificato di stato libero. Può semplicemente recarsi presso l’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza e richiederlo. Per verificare lo stato di divorzio invece bisogna chiedere l’estratto di atto di matrimonio all’anagrafe del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.

Se la registrazione non è mai stata fatta alla cancelleria del Tribunale a quel punto dovranno intervenire gli avvocati per assumersi l’onere di compiere gli adempimenti necessari. Se dovessero essere decorsi i termini per l’appello l’avvocato dovrà addirittura chiedere ricorso in Cassazione.