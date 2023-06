Ha appena compiuto 108 anni, il segreto della sua longevità scatena la bufera: lo ha detto davvero

Il segreto della longevità? Questa donna ha appena compiuto 108 anni e le sue parole hanno scatenato la bufera: ecco cosa fa per essere “eterna”.

Un modo per superare i 100 anni esiste? Quante persone vorrebbero vivere a lungo? Ecco il segreto della longevità confessato da una donna di 108 anni. Ma le sue parole scatenato anche una piccola bufera, ecco cosa ha detto.

Si può vivere per 100 anni e oltre? Una ultracentenaria ha raccontato il suo segreto che le ha consentito di arrivare a festeggiare ben 108 anni. Le sue rivelazioni però hanno creato un piccolo scandalo, ecco cosa ha confessato Ada Daniel, che ha vissuto per oltre un secolo sulla Terra. Il suo segreto della longevità farà incuriosire molti.

Il segreto della longevità? Ecco come fare per vivere più di 100 anni, lo rivela una donna che ne ha ben 108

Vivere per più di un secolo sulla Terra è possibile se si seguono i consigli di Ada Daniel, la donna che ad oggi ha ben 108 anni. Le sue parole però hanno scatenato anche molte polemiche, vediamo il perché. La donna ha raccontato di aver fatto una scelta nella sua vita per arrivare a questa età. Ha preferito gli animali agli uomini, nel senso che ha scelto di prendersi cura di animali domestici piuttosto che fare figli. La donna infatti non ne ha nessuno, non ha famiglia, ma solo un pronipote e una pronipote che la vanno a trovare di tanto in tanto, il suo grande amore però sono loro, i suoi animali.

Decisioni importanti, che certamente non tutti possiamo prendere, ma che rivelano il segreto della donna. A raccontarlo è stata la sua badante, Kelly Coucher, ha spiegato come la donna abbia sempre vissuto con i suoi animali. Ha avuto ben sei levrieri che l’hanno motivata a vivere a lungo. Ada infatti è la 65esima persona più anziana del Regno Unito. E proprio il fatto di essere occupata con i suoi amati animali l’ha portata ad avere una motivazione per vivere, e superare i 100 anni.

Una vita lunga e piena di eventi storici quella della donna che di anni ne ha compiuti 108 il 1 giugno. Ha vissuto entrambe le guerre mondali, ha visto 23 ministri e 5 monarchi. Ha avuto un marito, sposato nel 1944, dal quale non ha mai avuto figli, ma da quando lui è morto a 73 anni è rimasta sola a vivere nel suo cottage, per poi trasferirsi a Codnor Park.

Per il suo 108esimo compleanno, attraverso la badante, ha chiesto su Facebook di ricevere 108 bigliettini di auguri, che le sono arrivati con grandissimo affetto. Ha festeggiato poi nella casa di riposo con un grande party per l’occasione speciale ricevendo anche gli auguri della BBC!