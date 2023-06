Dopo 56 anni uscirà un nuovo brano dei Beatles: il grande annuncio di McCartney

I fan dei Beatles gioiscono, è in arrivo un nuovo brano che farà la loro felicità. A dare la conferma è stato proprio Paul McCartney.

Paul McCartney ha lasciato di stucco tutti gli ancora numerosissimi fan dei Beatles che, a distanza di tanti anni potranno godere di una nuova canzone.

I Beatles hanno segnato una generazione e ancora oggi tanti cantano le loro canzoni. Durante gli anni della loro attività hanno venduto più di un miliardo di copie. La loro popolarità esplose nel 1963 e diede origine anche a un fenomeno di costume: la beatlemania.

L’esperienza musicale terminò nel 1970 non senza aver lasciato al mondo brani come A Hard Day’s Night, Yesterday, Let it be e molti altri. Oggi sono rimasti due soli componenti della band originale. Ed ecco che proprio uno di loro, Paul McCartney ha dato un incredibile annuncio. Ecco di che cosa si tratta.

Beatles: terremoto tra i fan

In una recente intervista con Today di Bbc Radio 4, Paul McCartney ha svelato che a più di mezzo secolo di distanza, entro la fine di quest’anno arriverà l’ultima canzone dei Beatles. Il cantante ha spiegato di aver lavorato per liberare la voce di Jon Lennon da una demo contenuta in una vecchia cassetta.

Ad aiutarlo nell’impresa è stata l’intelligenza artificiale che ha consentito di separare la voce di Lennon dai rumori di fondo. Il baronetto non ha voluto spiegare di quale brano si tratti esattamente, ma tutti puntano su Now and then che il compianto musicista aveva registrato nel 1978 a New York prima di essere assassinato.

Sulla cassetta che Yoko Ono gli ha consegnato dopo la morte del marito c’erano anche altri due brani: Free as a bird e Real love che hanno visto la luce nel 1994 e 1995. Gli altri membri della band avevano rinunciato a lavorare su Now and then a causa della pessima qualità dell’audio.

Il cantautore aveva precisato che la canzone aveva un ritornello, ma le mancavano tutte le strofe. Nel 2009 però una versione della demo in questione era circolata su un cd bootleg, un cd non ufficiale creato dai fan. A ogni modo sembra proprio che il compositore abbia utilizzato i software già impiegati per realizzare il documentario di Peter Jackson: The Beatles: Get Back.

Da un lato sicuramente milioni di persone saranno felici di ascoltare di nuovo la voce dell’amato cantante, dall’altra qualcuno potrebbe rimanere perplesso su tutta la complicata operazione e l’utilizzo dell’Ai che toglie un bel po’ di poesia.