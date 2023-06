E’ morto Silvio Berlusconi: si è spento a 86 anni

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, presidente del Monza non ce l’ha fatta. La notizia della morte è arrivata poco fa.

L’ex premier era ricoverato al San Raffaele. E’ appena arrivata la triste notizia che non ha potuto che scuotere l’Italia intera. E’ una grande perdita soprattutto per la famiglia Berlusconi.

Si è spento durante il ricovero presso l’ospedale San Raffaele a Milano, Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni e una lunga carriera alle spalle. La notizia ha gelato il sangue a milioni di italiani. L’ex presidente e leader di Forza Italia è venuto a mancare.

Silvio Berlusconi aveva una famiglia numerosa. La sua dipartita lascia sconcertati i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi oltre ai 17 nipoti di cui andava orgoglioso. Un uomo di grande spessore che non è mai passato inosservato in ogni cosa che ha fatto, rappresentato dal suo onnipresente sorriso anche nei momenti più bui della sua vita.

Chi era Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi vanta una lunga carriera prima come imprenditore e poi come politico. Nell’imprenditoria opera nel settore immobiliare con grande successo fin dagli anni ’60 per poi cambiare strada e dedicarsi a editoria e televisione a partire dagli anni ’80.

Nel 1994 dà una svolta alla sua vita ed entra in politica creando Forza Italia, il movimento alleato al centrodestra con il quale ottenne la vittoria alle elezioni ed entrò nel governo. Successivamente perse alcune consultazioni tornando a governare nel 2001 in coalizione con la Casa delle libertà.

Berlusconi divenne presidente del consiglio e mantenne il suo posto per un lungo periodo confermando un nuovo record di durata nella storia italiana della Repubblica. Nel 2006 perse le elezioni per un pugno di voti ma già due anni dopo fu eletto presidente del consiglio scegliendo poi di dimettersi nel 2011.

In seguito a innumerevoli controversie e problematiche da risolvere in tribunale. Silvio Berlusconi era tornato sulla scena politica in qualità di presidente di Forza Italia nel Governo Meloni. Un uomo sempre attivo che anche durante i ricoveri ospedalieri non smetteva di lavorare e progettare. Vogliamo ricordarlo con una frase che esprime la sua forza e creatività, oltre all’innata ironia che lo ha sempre contraddistinto: “Io sono semplicemente un imprenditore che fa miracoli”. L’Italia piange la scomparsa di un uomo che ha scritto pagine di storia del Paese. Un imprenditore, leader politico, un uomo che si è costruito da solo ed è andato sempre dritto per la sua strada, malgrado le varie vicissitudini.