Il tuo cane mangia sempre l’erba? Il motivo non è affatto quello che immagini

Sai perché il tuo amico peloso continua a mangiare erba? Il motivo esiste e ti potrebbe stupire: ecco perché lo fa.

I nostri amici cani spesso si comportano in modi che non comprendiamo. Naturalmente non possiamo conoscere sempre a fondo le loro ragioni, per quanto possiamo aver imparato a comunicare con loro e a capire il loro carattere. Restano pur sempre animali, con pattern di comportamento molto diversi da noi e su cui è importante informarsi bene, per proteggerli al meglio possibile. Ad esempio, ti sei mai chiesto perché mangiano l’erba?

Per quante volte hai urlato loro di non farlo, li hai tirati via e li hai distratti, magari i tuoi cagnolini hanno continuato imperterriti a masticare l’erba durante la loro passeggiata pomeridiana. Sai perché lo fanno? La risposta degli esperti non è quella che pensi tu. Ecco il vero motivo dietro questo strano comportamento.

Perché i cani mangiano l’erba? Ecco la verità dietro questo strano comportamento

Forse potreste pensare che il vostro cane sia l’unico a farlo, ma la verità è che un buon 80% di cani tende a fermarsi durante le passeggiate per sgranocchiare un po’ di erba. Un comportamento che notano quasi tutti i padroni di cagnolini di tutte le razze, taglie ed età. Ma perché lo fanno? Finalmente l’esperto ha risposto ai dubbi e la risposta potrebbe stupirvi.

Erroneamente si potrebbe pensare che lo facciano per regolare il tratto gastro-intestinale in caso di disturbi di vario genere. Un comune pensiero, tuttavia sbagliato, tende a pensare che si mangi l’erba per “pulire lo stomaco”, ma non è affatto così! Al contrario, i cani, e gli animali in generale, tendono a smettere di mangiare erba quando hanno problemi intestinali.

Altri studi hanno poi confermato che questo tipo di comportamento aumenta o si verifica più di frequente lontani dai pasti principali dei nostri amici pelosi. Quindi si potrebbe pensare che lo facciano per tappare i buchi della fame. E in realtà è così: semplicemente a molti cani sgranocchiare erba piace! Una sorta di snack verde che si concedono tra un pasto e l’altro durante le passeggiate.

Non vi sono particolari controindicazioni o pericoli in questa abitudine se non la possibile presenza di pesticidi e fertilizzanti sull’erba. Se il vostro cane lo ha fatto più volte nello stesso punto e non ha riscontrato sintomi di alcun tipo, lasciatelo pure brucare.