È arrivata la stagione delle ciliegie: ma fanno davvero ingrassare? Ecco la verità

L’estate porta le ciliegie! Ma se sei a dieta le puoi mangiare lo stesso? Ecco tutto quello che devi sapere su questi deliziosi frutti.

Tutti i nutrizionisti e i dietologi del mondo, quando assegnano una dieta dimagrante a qualcuno che deve perdere qualche chilo o tornare in forma, insistono sempre sull’importanza della frutta. La frutta ha tantissime caratteristiche positive e valori nutrizionali che la rendono imprescindibile nel nostro quotidiano. Le scuole di pensiero, poi, si dividono: lontano dai pasti, dopo pranzo, dopo cena, a metà mattina, ognuno ha la sua opinione a riguardo. L’unica cosa certa è che deve essere consumata ogni giorno!

Ma non tutta la frutta può essere consumata allo stesso modo o nella stessa quantità e, a volte, in questo senso potrebbero esserci delle brutte sorprese. Magari scopriamo che il nostro frutto preferito è ricco di zuccheri e dobbiamo rinunciarvi in favore di un altro più light. Se le vostre preferite sono le ciliegie, scoprirete finalmente se sono davvero così caloriche e fanno ingrassare oppure no: ecco la verità.

Se sei a dieta puoi mangiare le ciliegie? La verità su questo frutto delizioso

Le ciliegie sono uno dei frutti più amati di sempre: dolci, coloratissime e perfette per la stagione più calda, che è ormai arrivata inesorabilmente. Difficile rinunciare ad un frutto così delizioso, anche se si è a dieta. Ma siamo certi che sia questa la scelta giusta?

Sulle ciliegie c’è molta cattiva informazione: il loro sapore dolce confonde molte persone, che credono siano molto zuccherine e pertanto di dovervi rinunciare per rimanere in forma o dimagrire. Ma la verità è che non è affatto così! L’apporto calorico e di zucchero di questi frutti è veramente minimo, anche rispetto ad altri. Hanno infatti appena 38kcal per 100 grammi: veramente poco! Questi dati le rendono perfette per chi è a dieta e vuole concedersi un momento di dolcezza nell’afa estiva.

Non solo: le ciliegie sono ricche d’acqua, dunque ottime per rimanere idratati e combattere la ritenzione, hanno un alto contenuto di fibre che regolano il corretto funzionamento gastro-intestinale e saziano. Come snack spezza-fame tra un pasto principale e l’altro sono veramente ottime e salutari, senza i sensi di colpa di una merenda calorica. Potete mangiarle così come sono, tagliate a fettine in una macedonia con un po’ di limone, oppure frullate in uno smoothie con latte vegetale.