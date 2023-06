Dove si trovano, quali sono e come riconoscere i ragni più pericolosi in Italia: se li incontrate potete fare solo questo

Il morso di un ragno può essere anche letale, ma ci sono alcuni ragni che sono più pericolosi di tutti in Italia. Se incontrate queste tipologie ecco cosa dovete fare.

Sapete quali sono i 5 ragni più pericolosi che possiamo trovare in Italia? Se li incontrate dovete stare molto attenti perché possono farvi del male.

Nel mondo esistono ben 50.000 specie di ragni. In Italia ne vivono circa 1.600, ma non sono tutti velenosi. Solo una piccola parte di essi può causare effetti che possono condurre alla morte. La maggior parte possono dare morsi che generano dolore o fastidi, ma gli effetti sono poi blandi e terminano in poco tempo. Non è il caso quindi di provare paura a prescindere quando si vede un ragno, nonostante l’aracnofobia sia una delle paure più diffuse in assoluto nel mondo.

Paura dei ragni? Ecco le 5 specie che sono davvero pericolose in Italia, e cosa fare se le incontrate

In Italia di specie di ragni realmente pericolosi ce ne sono davvero pochissime. Alcune sono velenose, altre solo dannose. La specie Segrestia fiorentina, così chiamata perché trovata vicino l’Arno, è ad esempio pericolosa in quanto il morso è molto doloroso, ma ha pochissime tossine quindi non è velenoso. È semplice da riconoscere perché è nero e grande fino a 2,2 cm. Si trova in tutte le regioni e generalmente lo troviamo in cantiere, fessure e case vecchie.

Negli spazi aperti invece troviamo il ragno del sacco giallo. Il suo morso può provocare nausea, vomito e mal di testa, anche bruciore, ma non è velenoso. Il suo morso è però molto doloroso, è presente in tutte le regioni italiane. Il più grande ragno presente in Italia è la falsa tarantola ovvero il ragno lupo. La femmina arriva a 7 centimetri di lunghezza. Vive negli spazi aperti e non è aggressivo, si trova principalmente al Sud e in Puglia e il suo nome infatti deriva proprio dalla città di Taranto. Il morso è doloroso per le dimensioni del ragno, ma gli effetti non sono nocivi.

Il ragno violino è ritenuto uno dei ragni più pericolosi presenti in Italia. Il suo veleno ha effetto necrotizzante, ma per fortuna solo nel 40% dei casi in cui morde inietta anche il veleno. Gli effetti del morso infatti possono essere molto gravi: dall’amputazione dell’arto, fino alla morte per choc anafilattico. Non è aggressivo, ma il pericolo è che, se messo alle strette può mordere ed essendo lucifugo, ovvero non ama la luce, si infila nei vestiti, sotto le lenzuola e nelle scarpe. Entra nelle case in cerca di insetti morti da mangiare e lo riconoscete solo se ci prestate attenzione perché è piccolo, marrone e con zampe lunghe e sottili.

Il ragno più pericolo in assoluto in Italia è però la vedova nera ovvero la malmignatta. Il suo morso può essere letale. Si riconosce facilmente in quanto la femmina ha delle macchie rosse sull’addome globoso. È però di piccole dimensioni per cui non facilmente lo si vede e il morso non causa subito dolore ma provoca nausea, vomito, dolori addominali e sensazione di morte. Nei soggetti più sensibili, come bambini e anziani, può causare shock anafilattico. Si trova principalmente al Sud e in Sardegna, vive nei terreni e vicino a muretti e sassi generalmente.