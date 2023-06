Divorzio a Palazzo: per i due giovani la “fine” è vicina

A Palazzo Reale sta per arrivare un’altra forte tempesta, Stavolta a causa di un divorzio che di certo farà discutere per anni.

Le Royal Family di tutto il mondo attirano da anni l’interesse di gran parte della stampa e dei media. Non solo quella britannica, che di certo è la più chiacchierata, ma anche quella spagnola e quella monegasca. Sono soprattutto le donne reali a suscitare interesse. Di Kate Middleton, Charlene di Monaco e Letizia di Spagna si parla infatti quasi tutti i giorni e la vita privata di queste donne carismatiche è sempre sotto la lente d’ingrandimento dei giornalisti e dei curiosi.

Tra tutte queste Royal Families, ce n’è una in particolare che da sempre occupa le prime pagine dei giornali scandalistici: ovviamente ci riferiamo a quella britannica, che dallo scandalo legato al tradimento di Carlo nei confronti di Diana non ha mai smesso di irretire curiosi da tutto il mondo. E di recente si è diffusa la notizia che un’altra celebre coppia della famiglia reale inglese sta per divorziare. Una coppia che tutti avevano giudicato inossidabile.

La coppia più discussa ora divorzia?

Stiamo parlando dei tanto chiacchierati Harry e Meghan, che i tabloid definirebbero ormai separati in casa. Il motivo del (probabile) imminente divorzio? I due sarebbero troppo diversi e vorrebbero cose diametralmente opposte: Meghan vorrebbe restare al centro dell’interesse dei media, mentre Harry vorrebbe per sé e per i figli una vita più morigerata, lontano da curiosi e telecamere.

I due non si troverebbero affatto d’accordo su questo punto, tanto che Harry avrebbe addirittura deciso di trasferirsi quasi in pianta stabile in un hotel nelle vicinanze di casa sua per poter stare lontano dalla moglie. Meghan, per contro, sarebbe stata avvistata diverse volte in giro con degli amici senza Harry al suo fianco. L’unica cosa che impedirebbe loro di cominciare il fallimento del loro matrimonio? I contratti firmati con Netflix e Spotify. Che però stanno scadendo. Sarà quindi quasi giunto il momento, per i due Duchi, di dirsi formalmente addio?

Molti sono convinti, oltretutto, che Harry sia stufo di essere etichettato come lo zerbino della moglie; lei, d’altro canto, avrebbe capito di non poter più trarre benefici economici parlando dei royals. Quindi “l’utilità” di Harry nella sua vita si sarebbe sostanzialmente esaurita. Si tratta chiaramente di ipotesi e niente è stato confermato, ma pare che Re Carlo non aspetti altro che il divorzio del suo secondogenito dalla Markle per poterlo riaccogliere a Palazzo Reale come un vero figliuol prodigo…