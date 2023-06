Le Città d’Europa dove si vive meglio, la classifica: una è italiana

Ecco le città in Europa che offrono una buona qualità della vita e in cui si vive bene, tra di queste c’è anche una italiana.

La Resonance, nota società che si occupa di consulenza immobiliare e turistica, ha stilato il report “Europe’s 100 Best Cities” in cui elenca le città in cui si vive meglio nel vecchio continente.

Andiamo dunque ad analizzare le migliori 10 e… beh, farà sicuramente piacere scoprire che una di queste si trova nella nostra amata Italia. Sei desideroso di scoprire di quale città si tratta?

La classifica prende in esame le città che superano i 500.000 abitanti, per stilarla inoltre sono stati presi in considerazione alcuni fattori come: le opportunità lavorative, le infrastrutture presenti, le proposte culturali, artistiche e culinarie, la sicurezza e la qualità dell’ambiente.

Ecco la top 10 delle città dove si vive meglio in Europa

Al primo posto troviamo Londra, la Capitale del Regno Unito è la città in cui si vive meglio in Europa secondo Resonance. La Brexit, l’inflazione e la pandemia non sono riusciti a scalfire l’importanza di una metropoli viva, ricca e piena di opportunità di vario genere.

Sul secondo gradino del podio spicca Parigi che si conferma come città dal fascino irresistibile. Le molteplici aeree verdi e l’aumento delle piste ciclabili, poi, donano alla Capitale francese ancora più charme.

Per il terzo posto ci tocca “volare” in Olanda, più precisamente nella sua Capitale: Amsterdam. Per Resonance si tratta di una città sempre più all’avanguardia e dotata di ogni comfort.

Proseguiamo con la classifica con la TOP 5 che si conclude con Barcellona al quarto posto e con Zurigo al quinto.

La Svizzera è il Paese con più presenze nella TOP 10, visto che al nono e al decimo posto troviamo rispettivamente Basilea e Ginevra. Chi occupa, dunque, la sesta, la settima e l’ottava posizione? Al sesto posto troviamo la Capitale della Spagna, Madrid; al settimo quella della Germania, Berlino e all’ottavo la nostra Roma.

Di seguito il riepilogo delle prime dieci posizioni della classifica “Europe’s 100 Best Cities” stilata da Resonance:

Londra (Regno Unito) Parigi (Francia) Amsterdam (Olanda) Barcellona ​​(Spagna) Zurigo (Svizzera) Madrid (Spagna) Berlino (Germania) Roma (Italia) Basilea (Svizzera) Ginevra (Svizzera)

Insomma, è sicuramente piacevole vedere che Roma, capitale d’Italia, sia inserita in questa importante lista. Chissà, tuttavia, dovrebbero i cittadini di questi luoghi a prendere la parola per confermare o smentire le notizie a tal proposito. L’ultima parola, insomma, spetterebbe al popolo.