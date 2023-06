Come ed ogni quanto lavare i jeans: lo rivela il proprietario della Levi’s, il metodo infallibile per averli come nuovi

Da tempo vuoi lavare i tuoi jeans ma hai paura di rovinarli? Ecco il metodo giusto e infallibile rivelato proprio dalla Levi’s: come fare

Avete forse notato qualche segno di usura e soprattutto di danneggiamento nei vostri jeans a seguito dei continui e ripetuti lavaggi? La causa potrebbe essere proprio nel modo in cui avete deciso di trattare i vostri indumenti.

Non sempre infatti la soluzione più ovvia – oltre che quella più conosciuta – è anche quella corretta. Soprattutto quando si parla dei jeans, i quali possono rappresentare un tipo di indumento molto sensibile e soprattutto particolare da trattare, la domanda è: come fare per lavarli?

Ebbene sì, dopo tanti dubbi che ci hanno afflitto negli anni a proposito di quello che fosse il metodo migliore per trattare i nostri jeans senza incorrere nel rischio di rovinarli, è finalmente arrivata una risposta che possiamo considerare semplicemente una verità assoluta.

Levi’s rivela come lavare i jeans: il metodo

Questa verità, in particolare, è stata fornita proprio dal presidente e CEO della Levi’s, vale a dire uno dei marchi più conosciuti e soprattutto famosi per quanto riguarda proprio questo indumento. Innanzitutto, infatti, il CEO ha rivelato che non è sempre necessario lavare i propri pantaloni, ma anzi questo è spesso anche sconsigliato. Sembra incredibile eppure è proprio così: secondo l’esperto, infatti, l’ideale sarebbe riuscire a mantenere i propri jeans quanto più possibile lontani dall’acqua e per tanto dire addio definitivamente alle lavatrici o altri metodi di lavaggio.

Queste affermazioni di certo vi lasceranno a bocca aperta, in quanto sono l’esatto opposto di quello in cui abbiamo sempre creduto. Eppure sembra proprio che questo sia il metodo più efficace o, per meglio dire, infallibile. Secondo quanto dichiarato dallo stesso CEO, infatti, lui stesso usa dei jeans da almeno un anno che non hanno mai avuto bisogno di essere inseriti in una lavatrice: ma allora come fare per rimuovere lo sporco che accumuliamo nel corso delle giornate? Ebbene, il metodo più efficace potrebbe essere quello di avvalersi di una spugna o di uno spazzolino.

Muniti di detergente, infatti, si riuscirà con un po’ di pazienza e qualche sfregamento a rimuovere le macchie più difficili e ostinate, rendendo i propri jeans come nuovi senza doverli necessariamente far passare per lo stress della lavatrice. In questo modo, dunque, i nostri pantaloni riusciranno ad avere una tenuta e una resistenza maggiore. Per quanto riguarda invece il cattivo odore che gli indumenti possono assumere, secondo il CEO un ottimo trucchetto potrebbe essere quello di inserire i jeans nel freezer una volta al mese: un’alternativa, questa, senz’altro molto atipica, ma a quanto pare vincente.