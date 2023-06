Cuscini vecchi: ci sono ben 10 fantastici modi per riutilizzarli | Mega convenienza da provare

Se vuoi dare un tocco nuovo al tuo arredamento non pensare di gettare i cuscini vecchi: riutilizzali così e gli darai nuova vita.



Anche se fatta con tanto amore e sacrifici, arriverà il momento in cui sentirai la necessità di dare un’aria nuova alla tua casa. Siccome però rinnovare completamente l’arredamento non è di certo fattibile, opterai per cambiare tutte quelle piccolezze che fanno la differenza. Ed ecco che potrai dare libero sfogo alla fantasia e giocare con oggetti colorati e di forme nuove.

Fra le varie cose che andrai a cambiare i cuscini che hai sul divano e sul letto sono senza dubbio nella lista. Sia perché magari si sono sformati, sia perché datati, sostituirli cambia sicuramente l’aspetto all’intero ambiente. Ma una volta sostituti, cosa te ne fai di tutti quei cuscini vecchi? Starai mica pensando di gettarli via? Se ti è solo sfiorata questa idea mettila subito da parte, perché tra poco ti sveleremo come riutilizzarli in modo creativo.

Riutilizza così i vecchi cuscini che hai in casa e finalmente avranno una nuova vita

Sono tantissimi gli oggetti che con troppa facilità tendi a gettare quotidianamente. Un grandissimo peccato, perché in realtà molti di questi possono avere una second vita. Basta un pizzico di fantasia e tutto avrà un tocco diverso. Non ti resta che preparare ago e cotone e seguire questi originali riutilizzi.

Hai cambiato look alla tua casa e ora ti ritrovi con tanti cuscini e non sai cosa fartene? Abbiamo per te delle idee davvero originali, che te li faranno usare in modo completamente diverso dal solito. Ecco di cosa si tratta:

Cuccia per cani e gatti : è sicuramente uno dei riusi più comuni. Non dovrai fare altro che posizionarli all’interno della cuccia o in un angolo di casa ed ecco pronta una comoda e confortevole zona relax per il tuo cucciolo a quattro zampe;

: è sicuramente uno dei riusi più comuni. Non dovrai fare altro che posizionarli all’interno della cuccia o in un angolo di casa ed ecco pronta una comoda e confortevole zona relax per il tuo cucciolo a quattro zampe; Para spifferi : in questo caso dovrai completamente estrarre l’imbottitura, cucire la fodera esterna a forma di cilindro e riempirla. Saranno perfetti da sistemare davanti a porte, finestre e balconi;

: in questo caso dovrai completamente estrarre l’imbottitura, cucire la fodera esterna a forma di cilindro e riempirla. Saranno perfetti da sistemare davanti a porte, finestre e balconi; Schienali per sedie di plastica : le sedie da giardino per quanto possano essere pratiche, non sono mai comodissime. Usa i vecchi cuscini per creare dei soffici schienali e finalmente potrai goderti le tue serate all’aperto senza dolori;

: le sedie da giardino per quanto possano essere pratiche, non sono mai comodissime. Usa i vecchi cuscini per creare dei soffici schienali e finalmente potrai goderti le tue serate all’aperto senza dolori; Sedute per panchine: il metodo è identico a quello per le sedie in plastica, ti basterà semplicemente sistemare i cuscini sulla seduta e potrai stare più comoda.