Il Paradiso delle Signore, spoiler di Roberto Farnesi che rivela proprio tutti: pubblico sconvolto

Le riprese per l’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore sono ufficialmente cominciate da qualche settimana, ma è lo spoiler di Roberto Farnesi a sconvolgere il pubblico.

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore ha lasciato libera interpretazione su molti punti della storia, primo fra tutti un possibile ritorno a Milano da parte di Gloria per ritrovarsi con Ezio.

Inoltre, l’attenzione è inevitabilmente concentrata su Umberto Guarnieri ed Adelaide. La Contessa ha un segreto che custodisce gelosamente che adesso ha confidato a Marcello. Qualcosa che, a quanto pare, coinvolge persino il suo ex amante, tanto da averglielo tenuto nascosto per tutto questo tempo.

Roberto Farnesi scatena il panico tra i fan

In diverse occasioni, anche attraverso i social, i fan hanno cercato di far sapere alla produzione di essere molto in disaccordo con la trama della settima stagione. Il pubblico si aspettava più azione e la serie ha cambiato completamente volto tra personaggi che hanno lasciato Il Paradiso delle Signore, e l’arrivo nel cast di “nuovi” attori per storie diverse e accattivanti.

La settima stagione, a quanto pare, rappresenta una fase di passaggio tra il vecchio e la rivoluzione, così come sostenuto dallo stesso Roberto Farnesi in occasione di una lunga intervista rilasciata alle pagine di Nuovo TV: “I telespettatori ne vedranno delle belle: la prossima stagione sarà davvero scoppiettante, per non dire esplosiva. La precedente è stata preparatoria dei futuri colpi di scena…” .

Anticipazioni scioccanti per Il Paradiso delle Signore

L’intervista al magazine sopracitato racchiude una lunga serie di spoiler sull’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, dato che Roberto Farnesi ha parlato a lungo di quanto accaduto con tanto di anticipazioni scioccanti.

L’attore, infatti, lascia una finestra aperta sul legame con la contessa accendendo i riflettori proprio sul segreto che Adelaide custodisce e che lo riguarda in prima persona: “È stato legato a lei per molti anni e chissà che anche lui non sia coinvolto più di quanto pensi in questo giallo misterioso“.

Subito dopo, ecco che Farnesi con un grande colpo di scena annuncia anche il ritorno sulle scene di due ex personaggi che hanno contribuito al successo de Il Paradiso delle Signore. Un annuncio, quindi, roboante… che potrebbe accendere la speranza del pubblico: “Potrebbe succedere di tutto. Nelle puntate già trasmesse, però, davanti alla storia del mio Guarnieri con la Ravasi, la contessa non è stata di certo a guadare e si è prese la sua rivincita con il giovane Marcello Barbieri: lui la cercherà disperatamente” – rivela Roberto Farnesi-. “Inoltre potrebbero tornare in scena i due figli di Umberto: Riccardo e Marta”. Conclude così l’attore.