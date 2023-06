Cosa fare e cosa evitare se hai fatto cadere acqua o caffè sulla tastiera del pc

Se hai fatto cadere caffè, acqua o altri liquidi sul tuo computer, non andare in panico! Ecco cosa fare e non fare per salvarlo.

La situazione è comune a molte persone: si lavora al computer in una giornata come tutte le altre, magari al mattino presto e con un bel caffè da sorseggiare per svegliarsi e affrontare al meglio lo stress quotidiano. Basta una distrazione, un colpetto, un movimento inconsulto ed ecco che la tazza cade e si rovescia sulla tastiera del vostro bel pc, preziosissimo. State andando in paranoia più totale e tentate di capire che cosa fare.

Niente panico! Prima che voi corriate dal tecnico, ci sono diverse che cose che dovete – e non dovete – fare per avere più possibilità di salvare il vostro dispositivo, prima di correre a ripari definitivi. Ecco tutto quello che dovete sapere per vivere sereni e non farvi venire un infarto prima del tempo.

Cosa dovete fare – e non fare – se vi è caduto del liquido sul computer

Innanzitutto calcolate bene i danni che avete appena fatto. Se il liquido rovesciato è poco, asciugate superficialmente la tastiera del computer con un asciugamano o uno scottex, senza maneggiare troppo il pc. Poi, apritelo a forma di “V” e lasciatelo scolare al rovescio per diverse ore, meglio ancora se tutta la notte. A quel punto, se siete convinti che tutta l’acqua sia asciugata, potete provare ad accenderlo.

Se, invece, ritenete che i danni siano ingenti, non provate assolutamente ad accendere il vostro computer. E procedete così: dopo aver asciugato alla bene e meglio il liquido, tamponandolo con un panno, cercate di comprendere se sia facile o meno aprire il vostro computer portatile. Se si apre facilmente, scollegate la RAM e le principali applicazioni delicate dove sono tutti i vostri dati sensibili e poi potete asciugare il vostro pc con panni.

Se quello che avete rovesciato è un liquido appiccicoso e dovrete quindi anche pulire i tasti del vostro pc, quando la batteria è scollegata, poi, potreste usare uno spray isopropilico per sgrassare e smacchiare tutto. Non utilizzate acqua, naturalmente, o rischierete di danneggiare tutto ulteriormente.

Su Internet troverete spesso scritto di immergere il pc nel riso: errore! Questa è una mossa che proprio non dovete assolutamente fare e il motivo è presto detto: i chicchi di riso potrebbero infilarsi all’interno dei circuiti del vostro pc e a quel punto il danno sarebbe grave e aggiungerebbe panico alla vostra disperazione di aver rovinato il vostro computer.