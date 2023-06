Conosci l’infusione a freddo? Ti idrata e rigenera, fa benissimo al nostro organismo

Sapete cos’è l’infusione a freddo? Ecco tutti i benefici e le proprietà di questa bevanda di cui dovresti fare uso regolarmente.

È arrivata la bella stagione e quindi il caldo, occorre idratare molto bene il nostro corpo. Bere il giusto quantitativo di acqua è sicuramente importante, ma c’è una bevanda saporita che può essere più che efficace.

Si tratta di un infuso a freddo che migliora moltissimo il vostro livello di idratazione ed ha un gusto delizioso. In particolare stiamo parlando dell’estrazione di sostanze in acqua fredda. È una pratica molto antica perché non ha bisogno del passaggio di riscaldamento dell’acqua. Si adatta al trattamento di tutti gli ingredienti che contengono i principi attivi termolabili.

Questa procedura richiede tempo, ma il beneficio è davvero considerevole. Poi, non altera le caratteristiche delle erbe e frutti infusi, ma invece permette alle sostanze di infondersi al meglio all’interno dell’acqua.

Benefici dell’infusione a freddo

L’infusione a freddo rispetto al processo caldo ha tempistiche più lunghe, perché bisogna fornire all’acqua il tempo necessario per penetrare nei tessuti degli ingredienti e fare in modo che le sostanze presenti in essi sprigionino il proprio gusto. Servono 4 ore di solito per raggiungere l’obiettivo.

L’acqua usata di solito è a temperatura ambiente. In alcuni casi anche a temperature più basse. C’è una differenza da chiarire riguardo agli infusi, quella con gli altri processi di preparazione, ossia il decotto e il macerato. Tutte hanno lo scopo di estrarre le sostanze e aromi dagli ingredienti scelti, ma lo fanno in modi diversi:

Nel decotto gli ingredienti sono immersi in acqua fredda in un pentolino e poi vengono portati ad ebollizione a fuoco lento per 2-15 minuti. Poi la bevanda viene filtrata e fatta raffreddare.

gli ingredienti sono immersi in acqua fredda in un pentolino e poi vengono portati ad ebollizione a fuoco lento per 2-15 minuti. Poi la bevanda viene filtrata e fatta raffreddare. Per il macerato invece avviene quella che si chiama la solubilizzazione che consiste nel mettere gli ingredienti a riposare in acqua fresca, non fredda, per un po’ di tempo come una notte intera o magari anche di più.

invece avviene quella che si chiama la solubilizzazione che consiste nel mettere gli ingredienti a riposare in acqua fresca, non fredda, per un po’ di tempo come una notte intera o magari anche di più. L’infuso consiste invece nel versare l’acqua bollente su parti della pianta che prima erano state messe in una tazza. Il tempo d’infusione può variare, di solito è veloce. La bevanda poi va filtrata. E solo al termine del processo può essere utilizzata.

Quindi sono tutti metodi diversi che però hanno lo stesso identico obiettivo, il risultato varia leggermente ma il principio è praticamente lo stesso. Dipende quale si preferisce utilizzare anche in base al tempo che si ha disposizione, dato che hanno tutti tempi di preparazione differenti. Vale comunque la pena aspettare perché i benefici per il corpo sono moltissimi.