Come pulire le zanzariere senza rovinarle: il metodo veloce con un prodotto naturale

Dopo mesi che hai rimandato adesso è arrivato il momento di pulire le zanzariere: fai in questo modo e torneranno perfette.



Sono sempre di più le persone che decidono di installare in casa delle zanzariere. Grazie al loro utilizzo, infatti, andrai ad evitare che tantissimi insetti ti entrino in casa. In questo periodo soprattutto, dove il caldo ti fa tenere di più finestre e balconi aperti diventano ancora di più indispensabili e ti permettono di non ritrovarti piccoli esserini che ti camminano tra i piedi.

Ovviamente, essendo sempre esposte verso l’esterno e agli agenti atmosferici accumulano una grandissima quantità di sporco e polvere. Sarà quindi tua premura, assicurarti che siano sempre ben pulite. Sicuramente un compito non piacevole e che spesso ti richiederà del tempo, ma assolutamente indispensabile se vuoi che siano sempre in perfetto stato. Proprio perché vogliamo aiutarti, tra poco ti andremo a mostrare alcuni metodi facile e veloci per averle pulite senza troppa fatica.

Acqua, aceto e detersivo per piatti: il mix vincente per pulire le zanzariere in poche mosse

Le zanzariere non sono solo perfette contro gli insetti, ma permettono anche il giusto ricambio d’aria e filtrano la luce. Ecco perché tenerle pulite è importantissimo, soltanto così infatti saranno efficienti e svolgeranno alla perfezione il loro compito. Tuttavia, non sempre per te sarà semplice e per venirti incontro e per aiutarti in questo arduo compito, a breve ti mostreremo come e cosa usare per averle perfette.

I metodi per pulire le zanzariere possono essere vari, alcuni sicuramente più veloci come, ad esempio, quello che prevede l’utilizzo del vapore, altri invece che richiedono qualche minuto in più ma che garantiscono un pulito ed un’igiene unica. Quello che stiamo per proporti unisce rapidità ed efficienza, per un risultato mai visto prima. Tutto quello di cui avrai bisogno è:

3 litri di acqua

1 bicchiere di aceto

4 cucchiai di detersivo per piatti

Pennello a setole morbide

Una volta preso tutto il necessario procedi in questo modo:

Prima di tutto con il pennello elimina la polvere in superficie; Fatto questo prepara un secchio e metti al suo interno dell’acqua tiepida; Aggiungi aceto e detersivo per piatti e mescola per far sciogliere il tutto; Prendi una spugna, immergila nel secchio e passala sulla zanzariera; Ripeti l’operazione un paio di volte, fin quando l’acqua non risulterà pulita; Lascia asciugarla per bene, ed ecco che la tua zanzariera sarà perfettamente pulita ed igienizzata.

Se possiedi una zanzariera che si smonta, potrai immergerla nella vasca preparando la stessa soluzione. Dopo averla risciacquata, lasciala asciugare e poi procedi a montarla nuovamente.