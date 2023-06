WhatsApp sta lavorando a una grandissima feature: la scoperta

Poliedricità. E’ la parola chiave del nuovo WhatsApp: la scoperta di una nuova feature fa felici milioni e milioni di utenti.

Il pensiero stupendo di Mark Zuckerberg è quello di vedere WhatsApp utilizzato per i più disparati motivi, in un infinità di campi: dall’e-commerce all’editing, passando per le chiamate e videochiamate sempre più allargate. Di tutto, di più.

Non si spiegano altrimenti le tantissime funzionalità che si stanno rilasciando sull’applicazione di messaggistica istantanea numero uno al mondo. Un WhatsApp sempre più poliedrico, appunto.

In Italia cresce l’attesa per poter acquistare un qualunque prodotto direttamente sulla migliore applicazione per distacco di Meta, il fiore all’occhiello di Mark Zuckerberg. Gli utenti, a macchia d’olio, possono finalmente modificare un messaggio con un tempo massimo di quindici minuti dopo che lo hanno inviato. E mentre gli sviluppatori stanno attuando un’interfaccia tutta nuova e migliorata per l’esperienza su WhatsApp, ecco l’ulteriore asticella alzata per una delle ultime funzioni rilasciate: i canali. Sì perché Mark Zuckerberg ha capito già da un po’ che l’applicazione di messaggistica istantanea viene molto usata a livello di comunicazione, che fa rima con informazione.

La via più rapida per i canali

WhatsApp sta lavorando a una funzionalità per scoprire nuovi canali, utilizzando i filtri, tramite una funzione attualmente in fase di sviluppo, chiamata Discover Channel: non sarà ancora pronta per i beta tester, ma non manca molto, a quanto pare. Le newsletter hanno accompagnato il passaggio dal vecchio al nuovo anno, un nuovo strumento cosiddetto “uno-a-molti” per la trasmissione di informazioni: un’opportunità per le aziende di farsi conoscere, l’occasione per milioni e milioni di utenti in grado di ricevere facilmente aggiornamenti utili da altre persone, da cui vogliono ricevere notizie. Ebbene WhatsApp sta continuando a lavorare sulla funzionalità dei suoi canali per garantire agli utenti la migliore esperienza possibile quando verrà rilasciata. Come?

Grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.12.4 disponibile su Google Play Store, i sempre autorevoli editor di wabetainfo hanno mostrato proprio questa funzione, alla scoperta di nuovi canali. Grazie agli screen mostrati, infatti, si nota una nuova sezione che consentirà agli utenti di cercare canali specifici, per essere ancora più diretti. In pratica, si potrà inserire un testo per cercare un canale in base al suo nome, e saranno messi a disposizione tre filtri da utilizzare durante la ricerca dei canali per ordinare i risultati: aggiunti di recente, popolarità e in ordine alfabetico.

L’uso dei filtri può aiutare gli utenti a trovare rapidamente i canali che stanno cercando, senza dover vagliare manualmente un gran numero di risultati. Applicando filtri come “aggiunti di recente” o “in ordine alfabetico”, gli utenti potranno restringere i risultati, rendendo più facile la scoperta del canale giusto e risparmiando un bel po’ di tempo.