Come far prendere le medicine ai bambini senza capricci: i trucchi che ogni genitore deve conoscere

Ecco alcuni trucchi utili per far prendere le medicine ai bambini: sei sei un genitore prendi assolutamente appunti!

I bambini, specialmente se troppo piccoli, sono restii – nella maggior parte dei casi – a prendere le medicine. Il sapore non irresistibile, e il fatto che una volta iniziato un ciclo vanno prese per più giorni, non aiutano di certo i genitori a somministrare i vari medicinali ai propri figli.

In quest’articolo andremo ad elencare alcuni trucchetti utili a far prendere le medicine ai bambini. Se ti ritrovi nella “scomoda” situazione di dover dare i medicinali ai bimbi non ti resta altro che leggere le prossime righe e prendere appunti.

Terminata la lettura dell’articolo, ti chiediamo di condividere il link con i tuoi contatti su Whatsapp o sui social network.

Ecco alcuni trucchetti utili per far prendere le medicine ai bambini

Come prima cosa vi consigliamo di spiegare ai bambini il perché sia fondamentale assumere una determinata medicina. Un dialogo costruttivo permetterà al vostro piccoletto di comprendere che prendere le medicine non è altro che per il suo bene.

Se la medicina da prendere è in formato liquido provate ad utilizzare una siringa, un cucchiaino specifico o il bicchiere preferito del vostro bambino. In alternativa potreste anche diluire la medicina nel latte o in un succo di frutta.

Fondamentale, secondo quanto si evince da un opuscolo della rete di ospedali dell’Università di Oxford, anche il luogo in cui dare le medicine ai bambini. C’è chi, infatti, preferisce prenderle in cameretta sul letto o chi magari in braccio alla mamma o al papà.

Se il vostro bambino reputa la medicina di cattivo sapore, provate a dargli prima un po’ di acqua fredda e subito dopo il farmaco. L’acqua fredda, infatti, aiuta a nascondere il sapore sgradevole che caratterizza la maggior parte dei medicinali.

Se, invece, il farmaco da somministrare è a compresse, provate a somministrarlo insieme a cibi soffici come il purè o lo yogurt. Un altra tecnica efficace potrebbe essere quella di inserire un “momento” dedicato alla somministrazione delle medicine, insomma istituire una sorta di rito che renda il tutto anche un gioco.

Infine evitate situazioni in cui il bambino si ritrovi a prendere la medicina con tantissime persone che lo guardano. Per lui tale scenario potrebbe essere frustrante.