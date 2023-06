Scoperto il segreto per vivere a lungo e ammalarsi di meno | Lo studio sul sistema immunitario

Il segreto per vivere a lungo? Ecco cosa rivela il nuovo studio sulla longevità e come fare per ammalarsi di meno e vivere meglio!

Da cosa è influenzata la nostra vita? La durata del tempo che passiamo sulla terra da cosa dipende? Secondo questo studio la mortalità e le malattie possono essere ridotte: ecco come fare per vivere più a lungo e ammalarsi meno.

Vivere a lungo è il desiderio di tutte le persone, ovviamente stando in salute. Ma come fare per poter realizzare nel migliore dei modi questo auspicio? Una ricerca rivoluzionaria svela il modo per vivere a lungo, bene e ammalarsi di meno.

Vivere meglio e bene, ecco cosa rivela lo studio: la durata della vita dipende solo da questo

La durata della vita, secondo uno studio dell’University of Texas Health Science Center di San Antonio, insieme ai ricercatori di cinque Paesi tra cui l’Italia, dipende dalla resilienza immunitaria. Di cosa si tratta? È il modo in cui il sistema immunitario riesce a ripristinarsi per poter reagire costantemente a malattie e infezioni. In pratica maggiore è la capacità che esso ha di farlo e più lunga, e senza malattie, è la vita di ognuno di noi. I dati, pubblicati su Nature Communication, sono un punto di svolta per capire come allungare la vita.

Una ricerca, che ha coinvolto 4 categorie di persone con diversi livelli di salute e sistemi immunitari, ha portato alla conclusione che vive più a lungo e resiste di più a infezioni come Hiv, e influenza, ma anche Covid e sepsi, chi ha livelli ottimali di resilienza immunitaria. Questa inoltre è più comune nelle donne. “Sebbene l’età svolga un ruolo importante nella risposta del corpo a fattori di stress infettivi e infiammatori, alcune persone preservano e/o ripristinano la resilienza immunitaria ottimale indipendentemente dall’età”, spiega l’autore dello studio. Questo perché chi ha un sistema immunitario resiliente lo mantiene per tutto il corso della vita, indipendentemente dall’età.

È un punto importante quello di non legare l’età alla longevità. La ricerca è importante nella lotta contro malattie ad attivazione immunitaria in quanto permette di capire chi potrebbe essere maggiormente a rischio di sviluppare malattie che colpiscono il sistema immunitario ma anche tumori, soprattutto nel caso di recidive post intervento. Ma permette anche di comprendere il miglior modo possibile per sviluppare trattamenti e cure.