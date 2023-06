La passione segreta della Regina Camilla non è l’equitazione, “piace anche al Re”

E’ una vera e propria passione quella della Regina Camilla ma non si tratta dell’equitazione: ecco qual è l’hobby che condivide con il Re

Attuale regina al fianco del Re Carlo, Camilla è da sempre sotto la lente di ingrandimento non solo degli occhi di tutti gli inglesi, ma in un certo senso di tutto il mondo. E’ innegabile, infatti, come tutti noi conosciamo ormai tutti i dettagli della sua vita e della sua controversa storia d’amore che l’ha portata fino al trono.

Dai suoi hobby ai suoi peccati, ci sembra ormai di conoscere ogni singolo aspetto della vita della regina Camilla, eppure c’è sempre qualche segreto che i reali custodiscono tra le pieghe del proprio cuore.

In particolare c’è una passione segreta che, fino a qualche tempo fa, Camilla ha sempre tenuto segreta. Ma di cosa si tratta?

Regina Camilla, ecco la passione segreta che ha con il Re

Ebbene sì, sembra proprio che la regina Camilla abbia inaspettatamente coltivato una passione segreta lontano dall’occhio attento e curioso di tutti noi. A rivelare questo piccolo retroscena è stato proprio il tabloid inglese “The Mirror”, che racconta di come negli anni e soprattutto in quelli che sono stati i periodi più solitari e difficili della sua vita, l’attuale regina si sia nascosta e rifugiata proprio in questa sua passione alla ricerca di una via di fuga.

La rivelazione arriva proprio in concomitanza del primo festival letterario organizzato dalla regina Camilla, che rende in questo modo noto e alla luce del sole questa sua passione che forse è in un certo senso passata in sordina nel corso degli anni. Non è dunque l’equitazione il primo pensiero e soprattutto il suo hobby preferito, quanto più la gioia e la possibilità di nascondersi tra le pagine di un libro e lasciarsi catturare dalla sua storia. È proprio lei, la regina Camilla, che in occasione di questo festival racconta di quanto la lettura abbia ricoperto negli anni un ruolo di tutta rilevanza nella sua sfera personale.

Al punto tale che la donna paragona i libri proprio alla sua personale salvezza: in qualsiasi momento di tensione o difficoltà, le basta immergersi in qualche pagina per riuscire a scappare e sentirsi al di fuori del mondo reale. Proprio per questo motivo, per poter rendere sempre più concreta questa sensazione di calore e conforto, ha deciso dal 2021 di allestire la cosiddetta “The Queen’s Reading Room“, dove raccomanda nuove letture e anche iniziative verso contenuti esclusivi. Insomma, si tratta di una vera e propria fuga ma anche riparo che la regina Camilla ha voluto ideare e mettere in atto per dare un rifugio e anche un punto di incontro per tutti coloro che, proprio come lei, condividono questa passione.