Il Paradiso delle Signore, spoiler nuova stagione: svelato il segreto di Adelaide

Le riprese ufficiali de Il Paradiso delle Signore sono cominciate e il nuovo spoiler fa da sfondo al nome del figlio segreto di Adelaide. Ecco di chi si tratta.

L’ottava stagione si prospetta davvero molto interessante e la trama avvincente sotto ogni punto di vista e, nel frattempo, l’attenzione dei media in queste ore è concentrata sul Adelaide di Sant’Erasmo.

La contessa, infatti, è ben noto a tutti che sta nascondendo un segreto che stravolgerà totalmente la trama della serie televisiva che cambia così forma, con tanto di rivoluzione del cast. Vittorio Conti, nel frattempo, entrerà in collisione proprio con Tancredi che da tempo lo vuole lontano da Matilde.

Infatti, l’attenzione dei fan così come quella dei media in queste settimane è concentrata sulla contessa e sul figlio segreto che dovrebbe entrare fin da subito in scena, con l’avvio delle puntate nel mese di settembre 2023.

Spoiler Il Paradiso delle Signore

Le recenti dichiarazioni rilasciate da Roberto Farnesi a Nuovo TV, dunque, hanno innescato una serie di rumor che hanno sconvolto il pubblico nonostante le critiche che sono state riservate alla settima stagione della serie.

L’attore, quindi, ha lasciato intendere che con molta probabilità potranno tornare in scena anche i suoi due figli: Riccardo e Marta. Una reunion familiare che non sarebbe del tutto casuale e che ruota, appunto, attorno a due punti saldi della trama:

il segreto di Adelaide ,

, le indagini di Vittorio contro Tancredi.

Inoltre, Umberto potrebbe costringere i figli a tornare a Milano per curare da vicino la crescita della Galleria Milano Modo, mentendo spudoratamente su ciò che è successo con Vittorio Conti.

In questo calderone pieno di ipotesi, figura anche il segreto della contessa che il suo maggiordomo ha tenuto nascosto anche quando lei si trova a Ginevra. L’unico a conoscere tutta la verità è Marcello Barbieri, il quale si è subito mostrato perplesso da quanto scoperto. Sulla base di tale motivazione la presenza di un figlio segreto più che uno spoiler sembra una certezza.

Chi è il figlio segreto della Contessa?

Questa è la domanda che sta dominando la scena in campo mediatico e, ormai, è quasi certo che la contessa stia nascondendo un figlio che a quanto pare sarebbe nato durante gli anni di relazione con Umberto Guarnieri quando il banchiere era ancora felicemente sposato. Quindi, data la sussistenza e la necessità di proteggere sé stessa, Adelaide avrebbe così fatto di tutto per tenere l’ex amante all’oscuro.

Sotto questo punto di vista restano altri aspetti da chiarire: Adelaide ha affidato il figlio a una coppia adottiva o seguito da lontano tra collegi e altro? Inoltre, quale sarà il ruolo al fianco della madre una volta arrivato a Milano? Che sia proprio il figlio della contessa il nuovo stilista che si occuperà della collezione maschile che Vittorio Conti vuole promuovere a Il Paradiso delle Signore?