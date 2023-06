Batteria smartphone, perché si scarica così in fretta: hai mai provato questi trucchi?

Batteria dello smartphone che si scarica di continuo? Ecco cosa fare per farla durare di più: tutti i trucchi.

Sapevi che ci sono dei trucchi per far durare per più tempo possibile la batteria del tuo smartphone? Ecco cosa puoi fare per “allungarle la vita”. La strategia ti consentirà di avere per più tempo il telefono attivo.

Piccoli accorgimenti a volte possono fare grandi miracoli, e questo succede anche per gli smartphone. Se hai notato che la batteria del tuo smartphone si scarica di continuo, puoi risolvere il problema rapidamente in un solo modo: prolungando la vita della batteria del telefono. Ecco quali sono i trucchetti più utili a tal proposito.

Batteria dello smartphone sempre scarica: trucchetti per farla durare di più

Probabilmente se la batteria del tuo smartphone si scarica di continuo il problema è a monte. E’ infatti molto diffuso l’errore di utilizzare un caricabatterie non appropriato o di qualità scarsa. In questo modo, le prestazioni della batteria sono ridotte e quindi il surriscaldamento e il danneggiamento dello smartphone possono essere delle conseguenze. E’ consigliato, dunque, scegliere sempre dei caricabatterie di buona qualità, possibilmente della marca dello smartphone acquistato. Il caricabatterie difettoso inoltre può richiedere dei tempi decisamente più lunghi per caricare un telefono.

Altro motivo che conduce il telefono a scaricarsi rapidamente dipende dalle app in background che continuano a funzionare anche se non utilizzate. Queste dunque devono essere chiuse per non scaricare la batteria. Anche la luminosità dello schermo contribuisce a ridurre la carica del telefono molto più in fretta. Per cui, il consiglio è di usare una modalità automatica che regoli la luce in base all’ambiente. Diminuisci la luminosità dello schermo se il tuo smartphone si sta scaricando e infine riducila se utilizzi giochi che consumano molta luminosità.

Utilizza il risparmio energetico. Si tratta di un’impostazione fondamentale per la vita della batteria. In molti credono che utilizzandola si possa in qualche modo rallentare il telefono. Invece è soltanto una funzione utilissima. Cosa devi fare? Per prima cosa disattiva Bluetooth e Wi-fi se non li utilizzi. Poi imposta timeout allo schermo per attivare e disattivare delle funzioni che non usi tutto il giorno. Infine attiva la modalità risparmio energetico se non stai utilizzando il telefono in modo da non consumare energia inutilmente. Con queste piccole accortezze, potrai sicuramente far durare di più la batteria del tuo smartphone!