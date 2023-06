Zlatan Ibrahimovic dice addio al Milan ma non all’Italia: ecco dove giocherà

Zlatan Ibrahimovic ha salutato il Milan in un San Siro da brividi, ma la sua carriera potrebbe continuare: pressing di un altro club italiano.

Il momento temuto da molti tifosi rossoneri è purtroppo arrivato: nell’ultima giornata della Serie A 2022-2023, in Milan-Verona, San Siro ha salutato per l’ultima volta Zlatan Ibrahimovic, simbolo di tante vittore milaniste e non solo. Ben noto per il suo talento e per la sua personalità, il calciatore svedese è stato senza dubbio uno degli attaccanti più forti degli ultimi vent’anni.

Nonostante abbia faticato ad arrendersi, il tempo però passa per tutti ed anche un campione della sua stoffa, quest’anno praticamente quasi sempre fermo ai box per infortunio, ha deciso di mettere la parola fine alla sua carriera: raccogliendo l’abbraccio della Curva Sud di Milano, ha annunciato il suo ritiro.

In realtà però, sebbene l’addio al Milan sia certo, lo stesso non si può dire del proseguo di carriera di Ibrahimovic: a quanto pare un altro club di Serie A è in forte pressing sul bomber e pare pronto a fare di tutto per convincere Zlatan a rimanere ancora con gli scarpini ai piedi.

Zlatan Ibrahimovic dice addio al Milan, ma forse non al calcio: forte pressing su di lui

Stando a quanto riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, pare non sia poi un’ipotesi così improbabile quella di vedere il prossimo anno Ibrahimovic con la maglia del Monza. Il club del duo Berlusconi-Galliani pare voglia portare Ibra nella rosa di Palladino, per aggiungere esperienza ad una squadra dalle grandi ambizioni che, al suo primo anno di Serie A, ha stupito tutti con un buon gioco e una posizione di metà classifica.

“Galliani mi chiama tutti i giorni da tre anni e mi dice sempre che Monza è bella, che c’è una bella natura, che sul tavolo c’è già il contratto”: le parole di qualche giorno fa dell’attaccante, sempre alla Gazzetta. Che il dirigente del Monza ingaggerebbe di corsa Ibra non è un mistero, ma recentemente anche il tecnico Palladino non ha chiuso le porte al rinforzo.

“Zlatan è un campione, valuteremo quel che c’è da valutare. Ovvio che per i grandi campioni ci sia sempre spazio”: sono state le parole dell’allenatore del Monza. Non è escluso, quindi, che quest’estate vada a regalarci un suggestivo colpo di mercato: Galliani, in questo, è un vero maestro e le ambizioni del Monza potrebbero stimolare Ibra, anche a fine carriera.