Non è vero che gli opposti si attraggono: ecco i segreti delle coppie più felici

Dimenticate il vecchio adagio secondo cui “l’amore non è bello se non è litigarello”: a cementare le coppie felici è tutt’altro…

Un’antica teoria sull’innamoramento e l’amore sostiene che i due partner che formano una coppia affiatata siano due poli opposti che si attraggono, completandosi a vicenda. In altre parole, ci si innamora e si ama chi ha idee, propensioni, valori distanti dai nostri, perché cerchiamo in lui/lei quella parte di noi che ci manca (o magari è solo latente). Dimenticate tutto. Una giovane esperta in materia spiega che le cose stanno diversamente.

I vecchi adagi sono spesso radicati in una saggezza senza tempo: dove c’è fumo c’è fuoco, due torti non fanno una ragione, e così via… gli esempi potrebbero essere infiniti. Ma alcune frasi fatte dovrebbero essere messe a tacere una volta per tutte, dice Rachel DeAlto, esperta di appuntamenti e manager presso Match.com. Nel campo della compatibilità sentimentale, se vogliamo trovare il partner della nostra vita dobbiamo toglierci dalla testa l’idea che “gli opposti si attraggono”.

Il minimo comun denominatore delle coppie felici

“Tutti pensano che le differenze uniscano, ma la realtà è che le somiglianze sono ciò su cui puoi gettare le basi di una relazione duratura“, spiega Rachel DeAlto. Tre valori in particolare, a suo dire, possono determinare se una relazione è sostenibile a lungo termine.

Molte persone confondono personalità e valori. Due persone che hanno personalità totalmente diverse possono essere adatte l’una all’altra. Tuttavia, i loro valori e obiettivi devono essere allineati. Le coppie di successo di solito hanno i seguenti valori in comune, puntualizza l’esperta:

Finanze . Sono d’accordo su come vogliono spendere i loro soldi;

. Sono d’accordo su come vogliono spendere i loro soldi; Famiglia . C’è una visione condivisa su come intendono creare una famiglia o prendersene cura;

. C’è una visione condivisa su come intendono creare una famiglia o prendersene cura; Stile di vita. Amano dedicare del tempo alle stesse attività, come viaggiare o fare sport.

Allinearsi su questi fronti più che sui tratti della personalità, secondo DeAlto, è la chiave per vivere a lungo felici e contenti.

“Può darsi che una persona estroversa e ridanciana abbia un partner più introverso e tranquillo perché, ve lo garantisco, alla fine della giornata, condividono idee abbastanza simili sulla famiglia, su come gestire i soldi e come trascorrere il loro tempo”, dice DeAlto. Prima di fare sul serio con qualcuno/a, parlateci a viso aperto di valori e progetti per il futuro. Solo così potrete capire se siete compatibili nel lungo termine.