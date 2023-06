Velivoli “di origine non umana”: la bomba incredibile sul governo americano

Di recente è giunta una notizia bomba sul governo americano, che sta facendo allarmare tutti: potrebbero esserci velivoli di origine non umana.

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati – tra l’altro – da molti avvistamenti di velivoli, apparentemente di origine non umana. Uno degli esempi più eclatanti è il caso Roswell, verificatosi il 3 luglio 1947 nella contea di Chaves, a circa 90-100 km da Roswell nel New Mexico. Durante la notte del 3 luglio un velivolo si schiantò violentemente al suolo. La mattina seguente un allevatore trovò i rottami del velivolo nel suo ranch e, successivamente, informò lo sceriffo. Il mistero si infittì quando due testimoni affermarono di aver visto girovagare dei dischi volanti misteriosi il 2 luglio, proprio il giorno prima dello schianto.

Inoltre, i detriti del velivolo schiantatosi sembravano provenire da un oggetto inusuale. Ciò che attirò i media fu un comunicato ufficiale, che affermava che un oggetto non identificato si era schiantato, e un gruppo di militari era andato a prelevare i resti.

I velivoli di origine non umana

Recentemente, un ex funzionario dei servizi segreti americani ha affermato che il governo degli Stati Uniti possiede alcuni velivoli di origine non umana. Inoltre, durante un’intervista, ha detto anche che le informazioni su questi oggetti sono tenute segrete al Congresso in modo illegale. In più, l’ex funzionario ha rivelato di aver subito delle ritorsioni, dopo che ha rivelato alcuni dettagli coperti dal segreto. Per questo motivo, dopo 14 anni di carriera nei servizi segreti ha deciso di lasciare il suo lavoro. Tuttavia, non è l’unico ad aver divulgato simili informazioni, poiché in passato anche altri funzionari dell’intelligence hanno affermato che il governo possiede dei velivoli inusuali, non di origine umana.

In più, nel 2021 il Pentagono ha divulgato un rapporto sugli UAP (in passato venivano definiti UFO), nel quale sono presenti oltre 140 casi di incontri con oggetti non identificati. Persino dei piloti della marina militare degli Stati Uniti hanno incrociato simili velivoli. Secondo gli esperti, che hanno analizzato gli episodi di incontri con gli UAP, l’origine di questi strani velivoli potrebbe essere non umana, extraterrestre oppure sconosciuta. Un portavoce della NASA ha affermato che una delle priorità dell’agenzia spaziale americana è proprio la ricerca di vita nel Sistema Solare e nell’intero Universo.

Tuttavia, fino ad ora la NASA non è riuscita a trovare nessun segno di vita aliena. Inoltre, non ci sono ancora prove che confermino la provenienza extraterrestre dei velivoli non identificati. Altri esperti, invece, dicono che l’interesse verso gli UAP sta aumentando, e il governo americano sembra che sia molto più intenzionato a cercare la verità, rispetto a decenni fa.