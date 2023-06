Milan, colpaccio a centrocampo: arriva il crack europeo

Mandando via Maldini e Massara, il Milan ha cambiato strategie di mercato: ecco, quindi, l’acquisto che serve per il centrocampo del Diavolo

Impazza il mercato e le squadre italiane sono già al lavoro per rafforzarsi e per lanciare l’assalto al Napoli campione d’Italia. In particolare il Milan, che non ha saputo difendere lo Scudetto conquistato l’anno precedente e che, con la proprietà RedBird, ha cambiato le proprie strategie: ecco, allora il colpaccio rossonero a centrocampo.

Come è noto, alcuni giorni fa, la proprietà americana di Jerry Cardinale ha dato il benservito alla bandiera rossonera, Paolo Maldini, e al direttore sportivo, Ricky Massara, tra i principali artefici della rinascita del Milan e dello Scudetto vinto dalla compagine guidata da Stefano Pioli.

Ma la proprietà statunitensi, per il mercato ha altri piani e sembrerebbe che si stia affidando agli algoritmi resi famosi dal film “Moneyball”, con Brad Pitt. Certamente, il Diavolo dovrà rinforzarsi molto per provare a migliorare il quarto posto ottenuto nel corso dell’ultima stagione dopo la penalizzazione comminata alla Juventus. Dovrà farlo in tutti i reparti, ma, in questo momento, le principali attenzioni sembrano essere messe sul centrocampo, con un colpo di livello internazionale che sicuramente potrebbe alzare l’asticella della mediana di Pioli.

Milan: colpaccio a centrocampo

Il Milan, infatti, sembra essere molto interessato al giovanissimo talento turco, Arda Guler, appena 18enne. Stiamo parlando di un profilo molto interessante, come unanimemente riconosciuto da talent scout e commentatori. L’anno scorso, infatti, è stato inserito nella lista “Next Generation” dei sessanta migliori talenti nati nel 2005, stilata dal quotidiano inglese The Guardian.

Già perché nonostante la giovanissima età, Arda Guler ha già una buona esperienza. Una volta fuoriuscito dal settore giovanile del Fenerbahçe, ha esordito in prima squadra il 19 agosto 2021, in occasione dell’incontro dei play-off di Europa League vinto per 1-0 contro l’HJK. Tre giorni dopo debutta anche in Süper Lig, nella vittoria per 2-0 contro l’Antalyaspor. Un esordio bagnato da un gol, come accade solitamente ai predestinato. Realizza la sua prima doppietta in campionato il 15 agosto 2022, nella vittoria per 6-0 sul campo del Kasımpaşa.

Arda Guler potrebbe essere il sostituto del flop Charles De Ketelaere, giovane belga considerato tra i principali errori del duo Maldini e Massara. Qualora dovesse arrivare un’offerta sui 28-30 milioni di euro, il Milan lo lascerebbe partire, colmando il gap con il giovane turco. Con la maglia del Fenerbahçe, Arda Guler ha disputato 32 presenze, realizzando 7 reti. 10 presenze e 4 reti con la Turchia under 17, ma alcuni mesi fa ha già esordito con la nazionale maggiore. Ingaggiarlo ora che il prezzo del cartellino potrebbe essere ancora accessibile, potrebbe significare assicurarsi un patrimonio calcistico ed economico non di poco conto per il futuro.