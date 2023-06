Cosa rischi se non paghi il bollo dell’auto: tutto quello che devi sapere

In molti si chiedono che cosa accade se non si paga il bollo auto. Ecco alcune info utili se non si è corrisposto il pagamento

Il bollo auto è un’imposta che si applica ad auto, moto e altri veicoli. Si tratta di una tassa periodica che chi possiede tali mezzi deve corrispondere per poter circolare senza problemi sulle strade.

Il bollo è un tributo regionale la cui scadenza occorre solitamente ad aprile, agosto e dicembre. Si può comunque pagare entro il mese successivo a quello in cui scade. Se un’auto è invece nuova, il bollo deve essere pagato entro il mese in cui è immatricolato.

In genere, le entrate generate dal pagamento del bollo sono usate per finanziare la manutenzione delle strade, oppure il pubblico trasporto o anche infrastrutture che hanno a che vedere con la mobilità.

L’importo del bollo deve essere calcolato a seconda della potenza del veicolo, della sua classe ambientale, della regione di residenza. Il calcolo può essere eseguito sul sito dell’Agenzia delle Entrate, immettendo i dati che riguardano tipo di veicolo e numero di targa.

Si può pagare tramite bollettino, nelle tabaccherie convenzionate o anche online all’ACI.

Bollo auto: cosa succede se non lo paghi

In tanti si domandano cosa accade se non si versa l’importo del bollo auto. Ebbene, ci sono tutta una serie di questioni a cui si va incontro.

Chi non paga, entro i periodi sopracitati, può essere multato. Nel dettaglio, se l’automobilista pagherà entro 15 giorni dalla scadenza di pagamento, verserà una multa di 0,1% della tassa, per ogni giorno di ritardo.

Se non si paga per 30/90 giorni, oltre alla mora, la multa aumenta dell’1,67%. Dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza, il bollo salirà del 3,75%. Se si superano i 12 mesi, l’automobilista sarà multato del 30% dell’imposta, più 0,5% di mora, per ogni semestre di ritardo.

La Regione può emettere, inoltre, un avviso di pagamento dopo un accertamento. Questo deve occorrere entro 3 anni, scaduti i quali, il pagamento del bollo auto andrà in prescrizione. Se l’automobilista non provvederà a mettersi in regola entro 60 giorni, dopo aver ricevuto la cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate, scatterà il fermo amministrativo dell’auto.

Ciò significa che il veicolo non può circolare per le strade. Ma non è tutto, perché per il bollo non pagato per 3 anni consecutivi può scattare la radiazione del veicolo dal PRA. Ergo, non solo l’auto non potrà più circolare, ma dovrete immatricolarla di nuovo e saldare i bolli non versati.