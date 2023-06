Carolina Stramare da urlo, il lato b dell’ex Miss Italia è marmoreo: tutti senza fiato

Alta un metro e ottanta centimetri senza tacchi, Carolina Stramare è una statua e il suo lato b è davvero scolpito. Guardare per credere

La seguiamo da molti anni ormai. E, fin da subito, abbiamo iniziato ad apprezzarla, anzi, ad adorarla. Parliamo di Carolina Stramare. Non dovrebbe sorprenderci, ormai, nel vederla bellissima e in splendida forma. E, invece, l’ex Miss Italia riesce a sorprenderci sempre con le sue misure da urlo. Una delle ultime foto pubblicate su Instagram vi lascerà con la bocca spalancata, come ha lasciato noi.

Non possiamo che dire… viva l’estate! Per Carolina Stramare, la bella stagione è iniziata già da un po’, dato che questa che vi proponiamo oggi non è la prima foto tra quelle in costume. Sicuramente, però, è al momento una della più belle e sexy. E non osiamo pensare cosa potremo vedere di così paradisiaco nei prossimi mesi…

D’altro canto, come abbiamo detto, Carolina Stramare non la scopriamo di certo oggi. 24enne, diventa famosa nel 2019, allorquando viene incoronata da Gina Lollobrigida come Miss Italia. Dalla vittoria a Salsomaggiore Terme, dunque, inizia la carriera nel mondo dello spettacolo di Carolina Stramare, genovese, ma nata e cresciuta a Vigevano.

Per lei, diverse partecipazioni televisive di ottimo livello, come la trasmissione “Scherzi a parte”, da sempre uno dei programmi di punta di Mediaset. Carolina ha fatto la sua ottima figura al fianco del conduttore Enrico Papi. Più recentemente, ha anche partecipato a “Pechino Express”, il divertente programma condotto da Costantino della Gherardesca.

Carolina Stramare: lato b marmoreo in costume

Ovviamente, con la presenza sempre più assidua in televisione sono aumentati a dismisura anche i fan e followers sui social network, dove la nostra Carolina è una vera e propria celebrità. Vi consigliamo davvero di seguire questa giovane donna bellissima, dal fisico statuario: è alta infatti un metro e ottanta centimetri senza tacchi.

Seguendola sui social, su Instagram in particolare, potreste imbattervi in foto come quella che vi proponiamo oggi. Sui social, infatti, la bella Carolina non manca di aggiornarci sulle sue evoluzioni lavorative e professionali, ma spesso condivide anche scene di vita vera e vissuta e si resta ammaliati, tra la bellezza dei paesaggi e l’avvenenza della protagonista degli scatti.

Una delle ultime foto pubblicate su Instagram dall’ex Miss Italia, infatti, ottiene oltre 46mila like. Tutti meritati, dato che la nostra Carolina si mostra con un costume variopinto, che ne esalta il fisico da urlo. Ne esalta, in particolare, un lato b che definire marmoreo è dire davvero molto poco. Una foto da guardare e riguardare e che vi proponiamo, sapendo di fare cosa gradita.