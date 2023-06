Reddito alimentare, nuovo aiuto per le famiglie in difficoltà: a chi spetta e come funziona

In arrivo un nuovo aiuto per le famiglie in condizioni di difficoltà, ecco come funziona: chi riguarda e i dettagli sul reddito alimentare

A seguito della firma del decreto attuativo prenderà il via – in alcuni comuni capoluoghi di città metropolitane – la sperimentazione del Reddito Alimentare, un aiuto contro povertà e sprechi alimentari.

Rappresenta un grave e rilevante problema per il Paese, la povertà. Le condizioni di necessità e del bisogno sono cresciute a seguito prima della pandemia scoppiata, poi del conflitto in Ucraina e dell’aumento dei prezzi e dell’inflazione. Stando ai recenti dati ISTAT, la condizione di povertà assoluta riguarda oltre 1.9 milioni di famiglie, e all’incirca 5.6 milioni di persone.

Un’emergenza dunque da affrontare, ma anche un aiuto da proporre alla fascia di popolazione da parte dell’Esecutivo che ha pensato al Reddito Alimentare, il cui scopo è anche quello di contrastare gli sprechi alimentari. Nel dettaglio della misura, alla fine di maggio vi è stata l’adozione del decreto attuativo inerente tale rilevanti sostegno, attualmente in fase sperimentale. Si comincerà infatti con una sperimentazione triennale in taluni capoluoghi capoluogo delle città metropolitane. L’individuazione di quest’ultimi è avvenuta dopo l’intesa in Conferenza unificata.

Cos’è il Reddito Alimentare, cosa prevede e chi potrà beneficiarne

Andando nel dettaglio della misura, il Reddito Alimentare riguarda un aiuto, mediante la forma di distribuzione a soggetti che versano in condizione di assoluta povertà, di pacchi alimentari in relazione a prodotti non venduti dei negozi della distribuzione alimentare.

Può essere, per esempio, il caso di quelli non idonei alla vendita a seguito di ammaccature sulla confezione. O ancora, vicini alla scadenza. Tali alimenti possono esser quindi oggetto di distribuzione gratis, anche in virtù degli enti operanti nel terzo settore. In tal modo si salveranno tanti chili di cibo che finirebbero nei cassonetti.

All’interno di un comunicato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha spiegato che “seguirà un avviso pubblico non competitivo”. Un elemento utile al fine della presentazione dei progetti dei comuni in questione e circa la definizione delle caratteristiche di sviluppo dell’applicazione riguardante il tracciamento dei beni. Aspetto, questo, necessario per consentire agli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, i quali donano le quantità non vendute, di accedere ai beneficio che prevede la legge numero 166 del 2016.

Il Reddito Alimentare è dunque una misura destinata e riservata alle persone in condizioni d’assoluta povertà che vivono all’interno delle città metropolitane. A beneficiarne sono i cittadini presenti all’interno degli elenchi delle OpT della distribuzione del Programma Operativo I inerente il FEAD. E poi, altre persone segnalate da parte dei servizi sociali territoriali competenti, o anche da ulteriori organizzazioni operanti sui territori. Coloro che ne necessitano, potranno far richiesta dei pacchi alimentari mediante una specifica applicazione attualmente in sviluppo. Occorrerà invece aspettare ancora un po’ di tempo per venir a conoscenza delle modalità.