Quanta acqua bere al giorno? Occhio a non esagerare

L’acqua è un elemento fondamentale per la salute e il benessere del corpo umano. Berne la giusta quantità è importantissimo, ecco come ci si deve regolare.

Molte volte ci si chiede quale sia la quantità giusta di acqua da bere. Ovvero la quantificazione in litri o in bicchieri dell’acqua che è necessario consumare quotidianamente. L’acqua, infatti, deve garantire una corretta idratazione del corpo. Bere poca acqua fa male, ma anche berne troppa. Proviamo quindi a dare una risposta, tenendo conto dei molteplici fattori che possono influenzarla. Tra questi, c’è sicuramente l’età, infatti, il fabbisogno è direttamente proporzionale all’età, valori che poi diminuiscono leggermente nella vecchiaia. Anche il sesso ha il suo peso, il fabbisogno maschile è superiore a quello femminile. Infine, il peso e l’attività fisica influenzano il quantitativo di acqua necessario.

L’importanza dell’acqua e dell’idratazione non vanno sottovalutate, per diversi motivi. Il 75% della massa muscolare di un essere umano è costituito da acqua. Questo mostra il ruolo centrale che l’acqua ha per il benessere fisico della persona. Favorisce la crescita muscolare, regola la temperatura corporea, la produzione di ormoni e compatta i tessuti. Inoltre, migliora la densità del sangue, sostiene la protezione di midollo spinale, aiuta cervello e occhi. Per quanto riguarda l’apparato gastrointestinale, favorisce l’eliminazione degli scarti e regolarizza la digestione. Infine, l’acqua lubrifica le articolazioni, ci aiuta ad essere più elastici.

Non esagerare è importante: quanto bere

Ma come si determina il giusto quantitativo? La risposta non è univoca. Tenendo conto dei fattori già elencati, possiamo tentare di misurare il quantitativo di acqua necessario in bicchieri. Si parte dal presupposto che un bicchiere contenga mediamente 200 ml di acqua. Possiamo suggerire circa 12 bicchieri per un uomo di corporatura media di 80 kg. 10 bicchieri per una donna di corporatura media di 65 kg. Ma la regola non è valida per tutti. Ad esempio, per ogni caso clinico varia l’indicazione medica in rapporto all’idratazione. I soggetti con patologie devono necessariamente basarsi sulle indicazioni dello specialista curante.

Per i soggetti sani, invece, vale il senso della sete che autoregola l’organismo. Il nostro corpo richiederà la quantità necessaria di acqua da introdurre quotidianamente. È inutile, dunque, esagerare e farsi le grandi bevute. Occorre distribuire adeguatamente l’acqua durante la giornata. In condizioni normali, viene eliminato, dopo tre ore dalla bevuta, il 75% di qualunque carico idrico. Anche l’osservazione delle urine può suggerire se si sta bevendo la quantità giusta di acqua. Più sono chiare, migliore è l’idratazione. Dobbiamo, quindi, imparare ad ascoltare ed osservare il nostro corpo per comprendere il nostro stato di salute e comportarci di conseguenza.