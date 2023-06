Pippo Baudo, ora è una certezza: presto accadrà davvero

Il famosissimo presentatore Pippo Baudo ha rilasciato un importante annuncio durante una diretta: ora è una certezza, ecco di cosa si stratta

Se si pensa all’immensa storia della televisione italiana, non può non venire in mente uno dei più grandi conduttori di tutti i tempi. Stiamo parlando, ovviamente, di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, meglio conosciuto più semplicemente con lo pseudonimo Pippo Baudo. Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno del 1936 (87 anni appena compiuti), Baudo si è reso protagonista di una carriera a dir poco fantastica.

L’esordio avvenne nei primi anni ’60, fino a diventare nel giro di poco tempo uno dei volti più importanti in assoluto della Rai. Il presentatore, inoltre, è riuscito nell’impresa di costruire un legame incredibile e quasi indissolubile col Festival di Sanremo, di cui detiene il record di conduzioni (ben tredici edizioni tra il 1968 ed il 2008). Baudo è davvero una leggenda vivente, un gigante.

Anche perché chiunque praticamente adorava osservarlo ed ascoltarlo in televisione. Un risultato pazzesco, che pochissimi altri hanno ottenuto. E il conduttore siciliano possiede pure ottime capacità da talent scout: non a caso, in passato nei suoi programmi avviò le carriere di personaggi del calibro di Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Barbara D’Urso e tanti altri.

Ad ogni modo, nel percorso di Baudo non sono mancate affatto delle problematiche legate ad alcune vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto direttamente. Numerose controversie, che inevitabilmente hanno danneggiato un po’ la sua immagine pubblica. Ad esempio, nel settembre del 1998 il presentatore decise di patteggiare la pena di un anno e nove mesi (poi sospesa con la condizionale) per concussione, frode fiscale, falso in bilancio ed evasione.

Tale vicenda creò non poco scalpore all’epoca, ma Baudo ricevette sostegno morale dai colleghi Maurizio Costanzo e Mike Bongiorno e i suoi numerosi fan non lo abbandonarono. Ora sta cercando di godersi nel miglior modo possibile la terza età, rimanendo vicino ai suoi cari e lontano dai riflettori. Nelle scorse ore, però, l’icona made in Italy è riapparsa in televisione, a distanza di due anni dall’ultima volta.

Pippo Baudo, nuovo annuncio: c’entra Fiorello

Nel giorno del suo 87esimo compleanno e con una buona forma fisica, Baudo è intervenuto in video al Tg2, ringraziando i telespettatori dei tantissimi auguri da lui ricevuti. A celebrarlo come si deve, poi, ci ha pensato pure un certo Rosario Fiorello, nel corso della puntata della trasmissione Viva Rai2.

Il comico ha chiamato Pippo Baudo a telefono per augurargli buon compleanno e complimentarsi: “Tu hai tracciato la strada e noi la stiamo seguendo tutti“, gli ha detto Fiorello. Il conduttore ha riso emozionato, promettendo poi la sua presenza fisica per una puntata di Viva Rai2 della prossima stagione.

In tal senso, però, l’amico fraterno di Amadeus ha espresso dei dubbi (sempre con un po’ di ironia) circa la prosecuzione del suo programma, ma Baudo lo ha rassicurato: “Te lo prometto e te lo garantisco anche. La prossima edizione ci sarà e tu la farai sicuramente“. Parole che non lasciano spazio a tante interpretazioni.