Novità WhatsApp | Come modificare i messaggi una volta inviati: la svolta è ufficiale

Occhio alla novità WhatsApp, la svolta a lungo attesa: ecco come fare per modificare i messaggi inviati: passaggi semplici e intuitivi

WhatsApp non smette di sorprendere e colpire l’attenzione degli utenti con novità preziose, come nel caso della modifica dei messaggi inviati. Ma come si fa? Ecco i semplici passaggi alla portata di tutti.

Sono tantissime e costanti le novità apportate da WhatsApp all’app di messaggistica istantanea, tese a risolvere bug e malfunzionamenti, migliorare le funzioni già presenti ed introdurne di nuove. In virtù del larghissimo utilizzo dell’applicazione da un numero incredibile di utenti nel mondo, non sorprende che sia sempre molto alta l’attenzione di tutti nei confronti del lavoro del gruppo di sviluppatori.

La modifica dei messaggi WhatsApp dopo averli inviati rappresenta una novità preziosa ed utile, che permette di correggere il contenuto dello stesso qualora vi fossero errori e refusi. Sono in tanti ad aver appreso della nuova funzione e a domandarsi, però, praticamente come si faccia. Al riguardo la buona notizia non manca, visto che si tratta di una operazione estremamente semplice, eseguibile in pochi passaggi. Il primo passo è assicurarsi di avere l’ultima versione dell’applicazione installata.

Novità WhatsApp, come modificare i messaggi inviati: servono pochi e facili passaggi per riuscirci

Il primo aspetto da tener presente dunque per riuscire a modificare i messaggi una volta inviati su WhatsApp, è assicurarsi che sia installata la versione più recente dell’applicazione.

Dalle FAQ ufficiali della piattaforma, si legge che la nuova funzione si trova ancora in rollout. Dunque, è possibile che prima di riceverla ci vogliamo ancora alcuni giorni o settimane. Al di là di tutto, comunque, occorre sempre ricordare di tenere aggiornata l’app e in generale il proprio dispositivo mobile.

Chi ha già ricevuto la feature e vuol capire come funziona e come usarla, dovrà anzitutto soffermarsi sul messaggio da modificare. Dopo aver premuto a lungo su quest’ultimo, farà la sua comparsa il menù delle azioni che si possono eseguire rispetto al messaggio stesso. E dunque “Inoltra“, “Rispondi”, ed “Elimina”. In aggiunta a queste tre opzioni, dovrebbe esservi anche “modifica“.

In caso contrario, non si dispone ancora della nuova funzione, non presente quindi nell’applicazione. Dopo aver fatto tap su “Modifica“, l’utente potrà riscrivere totalmente o parzialmente il contenuto del messaggio, e inviarlo nuovamente. In fondo a questo, si potrà leggere la dicitura “modificato alle…“, con il relativo orario in cui si è fatta la modifica. Tale aggiunta informa i partecipanti alle chat della modifica del testo iniziale. Al contempo, sarà presente anche una cronologia delle modifiche, così da evitare eventuali incomprensioni, soprattutto se si pensa ai gruppi. Attenzione però ad un aspetto. La modifica dei messaggi inviati su WhatsApp è possibile entro quindici minuto dall’invio. Trascorso tale lasso di tempo, non si potrà più compiere l’operazione.