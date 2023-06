Meghan e Harry, divorzio vicino: lui ha già affidato tutto all’avvocato

Tra Harry e Meghan la situazione si sta facendo sempre più tesa. E pare che il principe abbia già deciso di rivolgersi a un avvocato di fiducia.

Si mormora ormai già da qualche settimana che tra i Duchi di Sussex Harry e Meghan l’idillio sia ormai finito. I due non compaiono in pubblico insieme ormai da tempo immemore (a eccezione della partita di basket a cui entrambi hanno presenziato a Los Angeles, ma durante la quale sono stati piuttosto freddi l’uno con l’altra) e gli indizi sul loro allontanamento cominciano a farsi numerosi.

Tanto per cominciare, pare che Harry abbia deciso di trasferirsi in un hotel vicino alla villa della coppia a Montecito, California, per evitare di passare troppo tempo accanto a Meghan. Non solo. La Duchessa uscirebbe spesso in compagnia di amici lasciando il coniuge a casa da solo con i figli. E di recente è sopraggiunta un’ulteriore notizia che aggiunge brutti presagi sulla fine del loro (breve) matrimonio…

Harry chiama l’avvocato: divorzio con Meghan alle porte

Harry avrebbe infatti già contattato il suo avvocato per capire cosa fare in caso di divorzio e come intavolare le trattative. Si tratta chiaramente solo di voci, che però alla luce degli ultimi fatti risultano sempre più credibili. Ma cosa ci sarebbe alla base dell’allontanamento progressivo tra Meghan e Harry? Il fatto che la ex attrice vorrebbe stare continuamente sotto le luci dei riflettori e sfondare nel mondo del cinema hollywoodiano, come prima non ha mai fatto.

Le malelingue hanno ipotizzato che si astato proprio questo il motivo per cui la bella Meghan ha scelto di sposare Harry: diventare famosissima al di fuori del cinema per poi fare ritorno a Hollywood e ottenere ruoli più importanti.

Harry, dal canto suo, si sarebbe trasferito in America per il motivo opposto: stare lontano dalla stampa e dai media che lo ossessionano fin da quando era piccolo. Forse non è mai reso conto fino in fondo che sposando un’attrice avrebbe dovuto affrontare diverse difficoltà legate al perseguimento di una vita riservata e il più possibile appartata. Per il momento, a ogni modo, tutto tace (ufficialmente). Il principe ha fatto ritorno a Londra per seguire il processo contro il Daily Mirror, da lui accusato di aver divulgato dettagli provati relativi alla sua vita. E, guarda caso, di Meghan nessuna traccia. Sembra ormai una questione di tempo: i due Duchi sembrano davvero in procinto di dare l’annuncio ufficiale della loro separazione.