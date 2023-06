Matilde Gioli, un dolore che non se ne va: il grave lutto che l’ha distrutta

Matilde Gioli è una delle attrici più apprezzate nel panorama italiano. Un lutto però l’ha cambiata profondamente ed ancora oggi la addolora.

La carriera di Matilde Gioli è sicuramente ricca di successi, ma un lutto ha cambiato per sempre la sua quotidianità. Questa traumatica esperienza ha segnato nel profondo l’attrice, scombussolando inevitabilmente quella che è la sua vita privata.

Nel corso di questi anni Matilde Gioli è diventata una delle attrici più preparate e conosciute. I suoi occhi azzurri e le sue performance dinanzi alle telecamere hanno fatto affezionare migliaia di telespettatori italiani, pronti a guardare con interesse tutte le serie in cui recita. Nonostante appaia serena ed appagata all’esterno (soprattutto sui social), nel suo intimo custodisce un grande dolore.

Matilde Gioli e quella perdita che l’ha segnata per sempre: “Mi manchi da morire”

In pochi sanno che Matilde è nata con il cognome Lojacono, ma che ha deciso di utilizzare il raffinato cognome della madre per la sua carriera artistica. Dopo il liceo, ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università Statale di Milano e proprio in questi anni ha fatto il suo esordio cinematografico nel film “Il Capitale Umano” di Paolo Virzì, che le è valso numerosi premi. Da quel momento la sua carriera è stata tutta puntellata di successi, senza mai subire significative battute d’arresto. Matilde Gioli ha debuttato anche in televisione, partecipando a un episodio di “Gomorra – La serie”. Nel 2015 ha nuovamente calcato i set cinematografici con tre film italiani. Ma il ruolo che l’ha consacrata come una delle attrici di fiction più amate di sempre è sicuramente quello nella fortunatissima serie televisiva “DOC”, accanto a Luca Argentero. Inoltre sono diversi i prodotti a cui sta lavorando l’attrice in questa prima metà dell’anno.

Negli ultimi mesi, si è cimentata in nuovi progetti, tra cui la conduzione del primo reality italiano di Netflix, “Summer Job”. Il suo ultimo lavoro, trasmesso su Rai 1 il mercoledì 1° febbraio, è il film “Fernanda”. Nonostante sul set si mostri sempre seria e precisa, nella sua vita privata Matilde Gioli è una donna libera e spensierata, amante della propria privacy e delle passioni che coltiva, come quella per gli animali. Tuttavia, nella sua sfera privata, vive anche un profondo dolore: l’assenza del padre.

Infatti l’amato padre di Matilde è scomparso a soli 55 anni, circa 10 anni fa. Negli ultimi anni di vita l’uomo ha condotto la sua battaglia contro un tumore al cervello. La stessa Matilde ha raccontato come suo padre abbia combattuto a lungo e sia stato per lei e la sua famiglia un grande esempio di amore. Recentemente su Instagram la Gioli ha voluto ricordare il padre scrivendo: “Mi manchi da morire, papà, e so che mi stai ancora tenendo per mano“. La dedica ha strappato una lacrima ai suoi followers che non hanno peso l’occasione per farle sentire la loro vicinanza anche solo con un commento.