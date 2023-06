Martina stella da perdere la testa: il vestitino rosa è cortissimo | Follower in tilt

Martina Stella come sempre lascia il segno con i suoi scatti, l’attrice in una prospettiva accattivante e seducente: visione illegale

Se dovessimo fare un esempio di fascino femminile iconico e intramontabile, uno dei primi nomi che verrebbe in mente a moltissimi italiani sarebbe certamente quello di Martina Stella. L’attrice e showgirl toscana è in assoluto uno dei volti più noti e amati della tv e a distanza di tempo non passa mai inosservata con la sua bellezza e la sua classe da capogiro.

Il debutto da giovanissima, ad appena 16 anni, ne L’ultimo bacio, celebre film di Gabriele Muccino, destò una certa impressione e la lanciò verso una brillante e fortunata carriera, che l’ha vista esibirsi in numerose pellicole cinematografiche, fiction, programmi televisivi e altro ancora. A caratterizzarla un fascino sublime, che nonostante il trascorrere degli anni sembra rimanere senza eguali.

Oggi, Martina ha 38 anni ma sembra non essere passato nemmeno un giorno dal suo esordio. E lo testimoniano gli scatti che pubblica sui social, dove è molto attiva, con un seguito di fedelissimi ammiratori che rimane piuttosto nutrito (oltre 600 mila followers su Instagram). Una foto dopo l’altra, la fantastica Martina non si smentisce mai e trova sempre il modo di attirare l’attenzione dei suoi fan.

Martina Stella, il dettaglio che ipnotizza: gambe in mostra e non solo

Tra gli ultimi scatti pubblicati, ce n’è uno piuttosto particolare che ha davvero lasciato il segno e ha raccolto una valanga di like e commenti entusiasti. Quando si parla di lei del resto è praticamente inevitabile, ma questa volta forse Martina si è superata. Giudicate voi.

Sul terrazzo della sua casa, si mette alle spalle un panorama splendido della Capitale, in una atmosfera particolare dopo un temporale. Ma il panorama non può niente di fronte al suo fascino, che è quello su cui tutti devono per forza concentrarsi, con un abitino cortissimo e a dir poco illegale. Gambe scoperte, visione inguinale ipnotica, un trionfo di sensualità pazzesco e irresistibile, che accende in un attimo la passione e la fantasia di tutta la platea del web. I messaggi d’amore si sprecano, con Martina si va sempre sul sicuro. E a questo punto attendiamo con fiducia le lunghe settimane estive, in cui siamo certi che si esibirà in splendida forma e ci lascerà ancor più senza fiato.