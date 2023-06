Gol segnato dalla panchina (e convalidato): com’è possibile?

Si può segnare un gol dalla panchina e vederselo convalidare? Può sembrare assurdo, ma è proprio quello che è successo, ecco tutti i dettagli.

Al giorno d’oggi sui campi di calcio se ne vedono davvero di tutti i colori, sia sugli spalti che sul rettangolo di gioco, sia in positivo che in negativo. Ci sono tantissimi tifosi che sostengono la propria squadra e si limitano a tifare e divertirsi, ma anche tanti altri che si rendono protagonisti di gesti e parole violente nei confronti degli avversari. Anche in mezzo al campo può succede di tutto.

Capita di vedere degli eurogoal imperdibili, ma anche tanti errori, per non parlare di falli commessi e subiti, azioni bellissime di squadra e veri e propri ‘assoli’ da parte dei campioni. Una cosa, però, probabilmente non si è mai vista, ovvero che un calciatore facesse goal dalla panchina e che questo venisse anche convalidato. Sembra davvero incredibile e impossibile, eppure è proprio quello che è accaduto nella vicenda che stiamo per raccontarvi.

Per quanto possa sembrare assurdo, è tutto vero, e i dettagli vi lasceranno a bocca aperta: siete curiosi di saperne di più? Lo racconterete a tutti dopo averlo scoperto!

Segna un goal dalla panchina e questo viene convalidato: ecco cos’è successo, i dettagli della vicenda

Cosa pensereste se vi dicessimo che da qualche parte in giro per il mondo è successo di fare un goal dalla panchina e di vederselo anche convalidare dagli arbitri? Ma soprattutto, è possibile una cosa del genere? Ebbene sì, o almeno è quello che è accaduto a un giocatore, per la precisione a uno dei simboli dell’Atletico Madrid: stiamo parlando di Angel Correa.

Al 60′ della partita Atletico Madrid – Getafe, infatti, Correa ha segnato ma l’arbitro ha annullato la rete per un sospetto di fuorigioco, facendo letteralmente impazzire i tifosi. A quel punto Correa è stato sostituito e ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Non è finita qui però, perché intanto il Var è intervenuto e ha deciso di convalidare la rete, facendo esplodere di gioia tutti i presenti, compreso il giocatore, che si è ritrovato a festeggiare ed esultare quando già era uscito dal campo ed era vestito per stare in panchina.

Si tratta di un episodio davvero bizzarro e quasi difficile da comprendere, eppure è andata esattamente così, per cui potete tranquillamente raccontarlo. Segnare un goal mentre si sta in panchina? Sì, Correa lo ha fatto!