Donna si sposa, ma si scopre che il fidanzato non è mai esistito, la storia ha fatto il giro del mondo

Vi sposereste mai con una persona che non è mai esistita? Forse voi no, ma qualcuno lo ha fatto: ecco una storia davvero incredibile.

Decidere di convolare a nozze con il proprio sposo o la propria sposa è una scelta difficile, ma essenziale per poter vivere in totale serenità. Molte persone prendono questa decisione dopo tanto tempo di riflessione, e che poi si rivela essere importante per l’organizzazione del matrimonio stesso. In pochi, però, deciderebbero di sposarsi con una persona che non è mai esistita.

È il caso di Rosanna Ramos, una 36enne newyorkese che ha annunciato di essersi sposata con Eren Kartal, cioè l’uomo della sua vita. Potrebbe sembrare una situazione come le altre, se non fosse per il fatto che è una entità virtuale creata da una intelligenza artificiale. Non si tratta di una persona che potreste incontrare per salutarla, ma soltanto di una entità fittizia modellata per renderla felice.

Donna si sposa con un uomo, ma non esiste in realtà: è tutto merito di un chatbot

Rosanna Ramos ha creato Eren Kartal sulla base dei suoi desideri e delle sue preferenze, dando vita alla figura del “marito perfetto” che tante donne sognano di avere. Il matrimonio è stato fatto il 26 marzo, ma è chiaro che non ha alcun valore legale dato che lo sposo non esiste. Molte persone si sono chieste in che modo Rosanna Ramos avesse realizzato il suo sposo, e la risposta è molto particolare.

È stato usato il chatbot Replika, cioè una delle IA più avanzate nel settore della modellazione. Rosanna Ramos lo ha immaginato come un medico con l’hobby della scrittura, e tra i suoi pregi migliori sappiamo che non sia invadente e che non esprima giudizi non richiesti. Dal punto di vista estetico ha gli occhi chiari, i capelli lunghi e i muscoli scolpiti, inoltre la sua musica preferita è l’Indie.

La 36enne afferma che si trova molto bene con l’uomo, nonostante non lo possa toccare in alcun modo. Ma se da un lato appare come una situazione particolare, dall’altro è possibile comprendere come mai il Garante della Privacy abbia bandito Replika dall’Italia. Secondo l’ente governativo il chatbot è in grado di influenzare l’umore e i pensieri di una persona. Questo significa che non è un chatbot paragonabile a ChatGPT dati i rischi a cui verrebbero sottoposti i più piccoli e i più fragili.