Cioccolato in estate: come conservarlo ed evitare brutte sorprese

Sai come conservare alla perfezione il cioccolato in estate per evitare di andare incontro a brutte sorprese? Trucchi e consigli.

Il cioccolato è uno degli alimenti preferiti da grandi e piccini, basta assaggiarne anche solo un quadratino (meglio se fondente) per ricaricare le pile e fare il pieno di energie per affrontare la giornata. Sì, perché al contrario di quanto si possa pensare, il cioccolato non è solo un pericolo per la linea, ma vanta anche tantissime proprietà benefiche. L’importante è non esagerare con le dosi.

Per esempio, assumere cioccolato fondente con moderazione può fare bene all’apparato cardiovascolare, al cuore, alle arteria e all’umore. Inoltre, non bisogna dimenticare che questo alimento ha anche proprietà afrodisiache e stimolanti ed è ricco di antiossidanti che agiscono contro gli effetti dello stress ossidativo.

Insomma, nelle giuste quantità il cioccolato può essere considerato un vero toccasana. In estate, però, a causa delle elevate temperature diventa più difficile conservarlo al meglio. Ecco come devi fare.

Cioccolato in estate: come conservarlo al meglio, trucchi e consigli

Se vai matto per il cioccolato e non riesci proprio a rinunciarci nemmeno in estate devi stare molto attento a come lo conservi quando fuori le temperature sfiorano e superano i 30 gradi. Un’errata conservazione, infatti, non solo può alterare le naturali proprietà dell’alimento, ma può avere anche degli effetti negativi sulla salute del tuo organismo quando andrai a mangiarlo.

Ebbene, per vitare quindi di andare incontro a brutte sorprese dovresti adottare questi semplici accorgimenti:

tenerlo ad una temperatura inferiore ai 20 gradi: non importa che tu lo metta in frigo o in dispensa. Ciò che conta è che non si superi questa soglia. L’ideale sarebbe tenerlo ad una temperatura tra i 10 e i 18 gradi, in un luogo asciutto;

mettilo in un contenitore ermetico: se decidi di riporlo in frigorifero, mettilo prima all'interno di un contenitore con chiusura ermetica, questo perché anche quando è ancora chiuso e confezionato può assorbire l'umidità e gli odori circostanti;

evita gli sbalzi di temperatura: non lasciarlo a lungo in macchina sotto il sole per poi metterlo in frigorifero una volta a casa. Questo sbalzo termico potrebbe di fatto rovinare il cioccolato;

se necessario conservalo in freezer: il cioccolato all'occorrenza si può anche congelare. L'importante è che quando andrai a scongelarlo non lo metterai subito a temperatura ambiente. Lascialo in frigorifero ed eviterai la proliferazione di germi e batteri.

Un’ultima accortezza: la patina bianca che spesso si forma sulla superficie del cioccolato non è nociva, si tratta dei grassi che affiorano in superficie a causa del caldo e dell’umidità. Perciò se ne trovi un poco non devi per forza buttare via tutto, anche se è possibile che il cioccolato possa risultare in questo caso al palato un po’ meno ‘fresco’. Usalo magari per preparare un dessert anziché mangiarlo da solo!