Beautiful, Brooke dice basta: l’annuncio che manda nel panico il pubblico

L’amatissima attrice di Beautiful che veste i panni di Brooke fa una confessione spiazzante: il pubblico questa volta è davvero senza parole

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Beautiful. Sono più di trent’anni che la soap opera statunitense va in onda sulla rete ammiraglia senza mai avere problemi di share. Complice la trama intrigante ma anche i vari colpi di scena che spesso accostano i personaggi. Basti pensare al grande ritorno di Sheila Carter, che lontana dal set per anni è ritornata più spietata di prima.

Grandi protagonisti da sempre, invece, Brooke e Ridge. La coppia è salita all’altare ben 12 volte, da quando è iniziata la serie. Ecco però che l’attrice che interpreta la Logan in una recente intervista riportata dal settimanale F ha fatto una confessione spiazzante.

Katherine e il suo rapporto con il personaggio di Brooke in Beautiful

Intervistata dal settimanale F, Katherine ha fatto un tuffo nel passato parlando addirittura delle sue prime apparizioni sul set di Beautiful. Da allora sono passati 36 anni e quando si rivede, rivela che a stento si riconosce. In totale si è sposata ben 20 volte di cui 12 con il suo Ridge Forrester. L‘interprete di Brooke ha inoltre precisato che nonostante da tantissimo tempo veste il personaggio da femme fatale nella soap è sempre riuscita a dividere il lavoro con la vita privata, evitando in un certo senso una crisi di identità. Infatti, la prima cosa che fa finito di registrare è farsi una doccia e mettersi in tenuta comoda.

E parlando della sua vita privata, Katherine in maniera molto ironica ha dichiarato che i tanti matrimoni nella serie le sono bastati per rinunciare ad un altro nella vita reale. L’attrice è stata sposata due volte, con il primo ex marito ha un ottimo rapporto mentre con il secondo no. Con l’attuale compagno Dominique, invece, ha deciso di non convolare a nozze anche perché ha capito che non è un pezzo di carta a rendere felici due persone che si amano.

La cosa più importante per Katherine in un rapporto è andare d’accordo e avere soprattutto rispetto. Fondamentale è anche condividere le stesse passioni: a tal proposito, lei e il suo compagno si divertono tanto ad andare in bicicletta e a sciare. Insomma, sembra che tutto proceda per il meglio nella coppia. Avere feeling e mantenere alto l’interesse nei confronti del partner è alla base di un rapporto sano.